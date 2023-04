Mercato: l'OM et Longoria intéressés par Zaha

Le président de l'OM, Pablo Longoria, est intéressé par le profil de Wilfried Zaha mais s'il devait passer à l'action il devra se montrer particulièrement convaincant. Les prétentions salariales de l'attaquant de Crystal Palace sont élevées.

En fin de contrat en juin à Crystal Palace, Wilfried Zaha aura un été agité. Ces dernières semaines, l'ailier de 30 ans a été proposé au PSG et à l’OM où Pablo Longoria aimerait attirer un joueur de couloir.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Le président de l'OM est intéressé par le profil mais s'il devait passer à l'action il devra se montrer particulièrement convaincant. Les prétentions salariales de l'international ivoirien, dans les standards de ce qui se fait en Premier League, sont élevées. L’OM reçoit beaucoup de propositions de joueurs, sans que cela ne veuille dire que l’OM y répondra favorablement.

Arsenal et Chelsea aussi interessés

Au Qatar, le club d'Al Sadd n'a pas ce problème. Les dirigeants sont prêts à offrir un contrat de quatre ans assorti d'une grosse prime à la signature. Les Saoudiens d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, ont également fait une offre concrète. En Europe, plusieurs clubs dont Arsenal et Chelsea sont interessés par celui qui a inscrit six buts et délivré deux passes decisive en 24 matchs de Premier League cette saison.

Enfin, Crystal Palace espère toujours le prolonger en doublant son salaire. Le club londonien, qui a fait revenir en janvier Roy Hodgson sur son banc en remplacement de Patrick Vieira, occupe aujourd'hui la 12e place de Premier League avant de recevoir West Ham samedi (13h30).