Mercato: l’OM maintient le contact avec Jérémie Boga

L'Olympique de Marseille rêve de signer Jérémie Boga, originaire de Marseille, mais son club de Sassuolo réclame beaucoup trop d'argent pour l'instant.

Le très probable départ de Jérémie Boga cet été pourrait conduire l'attaquant à Marseille. Son retour est un rêve que nourrissent pas mal de Marseillais. Selon la Provence, les dirigeants de l’OM étudieraient la possibilité de rapatrier l’enfant de la ville, parti prématurément, à l’âge de 11 ans. Plusieurs contacts ont déjà été établis avec l’entourage de cet ailier de 24 ans, rapide et percutant, sans qu’une offre ne soit transmise jusqu’ici, d’après les informations du quotidien régional.

L’OM veut jouer malin

L’OM temporise sur ce dossier, tout en maintenant le contact, car il sait qu’il doit dégager les finances nécessaires avec des ventes pour pouvoir réaliser ce transfert. Le dossier est très compliqué, d'autant plus que d'autres clubs ont produit des offres et conservent un oeil sur le joueur, à l'image de l'Atalanta Bergame, en Italie. L'OL et Rennes se sont intéressés de près à son profil.

Jérémie Boga est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en 2022, mais le club italien dispose d’une option qui lui permettrait de faire prolonger son joueur d’une année supplémentaire. Sassuolo réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur qui sort de trois saisons réussies en Italie (18 buts en Serie).

L’ex-grand espoir français parti très jeune de l'ASPTT Marseille pour rejoindre Chelsea et enchaîner les prêts infructueux, s'éclate depuis trois saisons en Serie A, même s’il n’a pas encore franchi ce cap qui lui aurait permis de rejoindre un club ambitieux plus tôt encore dans sa carrière.

Il faut dire que la pandémie de Covid-19 est passée par là, et que le virus lui a gâché son début de saison 2020-2021 achevée avec seulement quatre buts en 26 matches (il en avait marqué 11 en 34 matches lors de la saison précédente).