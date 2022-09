Mercato: l'OM ne comprend pas pour Bamba Dieng, recalé par Nice à la visite médicale

Le feuilleton fou du jour a connu un énième rebondissement dans le cas Bamba Dieng. Alors que l'attaquant de l'OM devait s'engager avec Nice après avoir refusé Leeds, un problème a été détecté par l'OGCN lors de la visite médicale. De quoi laisser Marseille dans l'incompréhension.

C'est l'histoire de cette dernière journée du mercato. Annoncé à Lorient, Leeds puis à Nice, Bamba Dieng finit officiellement le mercato... à l'OM. Un problème lors de la visite médicale a poussé l'OGCN à ne pas conclure ce transfert. Une information de Nice-Matin, confirmée par RMC Sport.

A l'OM, on s'étonne de cette situation et on ne comprend pas ce souci de visite médicale pour l'attaquant sénégalais. Marseille veut des explications et estime que le joueur peut encore être transféré, notamment en tant que joker, s’il s’avère que le problème détecté est au final sans importance.

Le président de Leeds avait annoncé sa venue

Un transfert avorté... qui pourrait finalement se conclure après la fin officielle du mercato, ce serait un épilogue dans la droite ligne de la journée vécue par l'international sénégalais (11 sélections, 1 but). Alors que Lorient lui faisait les yeux doux, le joueur âgé de 22 ans semblait se diriger vers Leeds. Le président des Peacocks s'aventurait même à annoncer sur Twitter ce transfert scellé. Mais coup de théâtre, Nice tentait le tout pour le tour avec une nouvelle offre qui achevait de convaincre le joueur.

Bien que dans l'embarras vis-à-vis de Leeds, l'OM concluait finalement un accord avec l'OGCN. Un accord caduque après le problème détecté lors de la visite médicale de Bamba Dieng.