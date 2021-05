Mercato: l'OM ne va pas garder Nagatomo

Comme son compatriote Hiroki Sakai, sur le départ, le défenseur japonais de l'OM Yuto Nagatomo (34 ans) ne sera pas conservé par le club phocéen, selon La Provence. L'ancien intériste n'avait signé que pour une année.

Une petite saison, des premières apparitions franchement inquiétantes, quelques-unes plus rassurantes ensuite, et ce devrait être tout. Arrivé libre l'été dernier à l'OM, après deux ans et demi du côté de Galatasaray, le latéral gauche japonais Yuto Nagatomo (34 ans) va déjà quitter le club phocéen, selon La Provence.

Ce n'est pas une énorme surprise, dans la mesure où l'ancien joueur de l'Inter Milan (2011-2018) avait juste signé un contrat d'un an à Marseille, qui ne voulait pas prendre de risques sur ce dossier.

Yuto Nagatomo © Icon Sport

Un jeune joueur privilégié pour doubler le poste d'Amavi

L'international nippon (123 sélections), qui a joué plus que prévu depuis décembre et le début des pépins physiques de Jordan Amavi (28 apparitions, dont 24 en L1), aura donc rendu quelques services à André Villas-Boas, puis Nasser Larguet, et encore Jorge Sampaoli. Sans convaincre pour autant.

Alors qu'Amavi vient de prolonger jusqu'en 2025, l'OM privilégierait un jeune joueur pour doubler son poste. Qui n'est donc pas Nagatomo. Pour rappel, le club phocéen devrait également laisser partir Hiroki Sakai (sous contrat jusqu'en 2022) cet été. Le latéral droit pourrait s'engager avec le club d'Urawa Red Diamonds, selon la presse japonaise.