Mercato: l’OM négocierait avec l’AS Roma pour Jordan Veretout

L’Olympique de Marseille travaillerait activement au recrutement de Jordan Veretout, rapporte L'Équipe ce mardi. Selon le quotidien sportif, les négociations avancent bien et pourraient rapidement aboutir.

Sacré coup de chaud pour le mercato marseillais. Après avoir officialisé les arrivées de Chancel Mbemba puis Luis Suarez ces derniers jours, et alors que l’arrivée de Jonathan Clauss est imminente, l’OM travaillerait sur le transfert de Jordan Veretout, priorité des dirigeants phocéens au milieu de terrain.

D’après L’Equipe, le club olympien négocie actuellement avec l’AS Roma et les discussions avancent bien. Sauf retournement de situation, les négociations pourraient aboutir prochainement. Comme le souligne le quotidien sportif, l’OM et le club de la Louve ont d’excellentes relations après avoir récemment négocié les transferts de Cengiz Ünder et de Pau Lopez.

Devenu international français en septembre dernier

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain français de 29 ans est estimé à 17 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Devenu international français en septembre 2021, il compte cinq sélections sous le maillot frappé du coq et correspond parfaitement au profil de milieu de terrain expérimenté recherché dans l’entrejeu marseillais, notamment orphelin de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa.

À l’AS Roma depuis 2019, l’ancien Nantais a disputé 50 matchs toutes compétitions confondus la saison dernière sous les ordres de José Mourinho, dont 35 en tant que titulaire. Avec le club italien, il a notamment remporté l’Europa Conference League.