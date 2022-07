Mercato: accord total pour le transfert de Clauss à l’OM

L’OM et Lens ont trouvé un accord total pour le transfert de Jonathan Clauss (29 ans), ce mardi. Le latéral droit, qui n’avait plus qu’un an de contrat au Racing, va passer sa visite médicale mercredi au plus tard.

Jonathan Clauss (29 ans) va devenir un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. L’OM et Lens ont trouvé un accord total, ce mardi, pour le transfert du latéral droit, après plusieurs jours de discussions. Selon les informations de RMC Sport, le montant du transfert s’élèvera à 7,5 millions d’euros, plus des bonus. Le joueur, qui n’avait plus qu’un an de contrat dans les Hauts de France, passera sa visite médicale au plus tard mercredi matin.

L’international français (4 sélections) a été érigé en priorité à son poste par Igor Tudor, nouvel entraîneur marseillais, il y a une dizaine de jours. Depuis, les deux clubs ont longuement échangé pour trouver un terrain d’entente. Le Racing a refusé trois offres (une à 5, une autre à 6, puis une dernière à 6,5, sans compter les bonus) avant de tomber d’accord avec son homologue olympien. Le principal intéressé devrait signer un contrat de trois ans avec l’OM, qu'il voulait rejoindre dès l’approche du club.

En attendant une issue favorable, le joueur formé à Strasbourg a débuté la préparation avec Lens. Il a certainement porté le maillot du club pour la dernière fois samedi dernier lors du match amical contre Rodez (1-0, L2). Après deux saisons très abouties dans le nord de la France, Clauss va rejoindre un club à l’exposition bien plus importante et découvrir la Ligue des champions pour la première fois dans sa carrière atypique.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Après avoir enchaîné les expériences dans les niveaux inférieurs français, le latéral droit a tapé dans l’œil du RC Lens en 2020 à l’issue de deux années à l’Arminia Bielefeld en D2 allemande. Arrivé dans l’anonymat, il s’est rapidement imposé comme une référence au poste en Ligue 1 au point d’être retenu par Didier Deschamps en mars dernier. Il a cumulé quatre sélections depuis et postule pour une place dans le groupe pour la prochaine Coupe du monde.