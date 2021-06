Mercato: l'OM pisterait David Luiz

Selon L'Equipe, l'OM a entamé des discussions avec le défenseur brésilien David Luiz (34 ans), en fin de contrat à Arsenal.

Douze ans après les arrivées de Gabriel Heinze, Edouard Cissé et Fabrice Abriel sur le Vieux-Port, l'OM va-t-il de nouveau accueillir un ancien joueur du PSG? C'est une possibilité.

Selon L'Equipe, qui confirme une information du biographe de Jorge Sampaoli, Pablo Pavan, le club phocéen a entamé des discussions avec le Brésilien David Luiz (34 ans), en fin de contrat à Arsenal.

Benfica en concurrent

D'après le quotidien sportif, Marseille travaille sur plusieurs dossiers pour renforcer sa défense, sachant que Duje Caleta-Car va probablement s'en aller, et qu'aucun accord n'a (encore?) été trouvé avec le Borussia Dortmund pour conserver Leonardo Balerdi. Et le cas David Luiz est une opportunité d'attirer un joueur expérimenté, sans débourser d'indemnités de transfert.

Reste que son ancien club Benfica - où il a déjà dit vouloir terminer sa carrière - est aussi sur le coup, et que le niveau actuel de David Luiz interroge. En deux saisons à Arsenal, l'ex-Parisien (2014-2016) a certes fait 73 apparitions, mais il s'est distingué par quelques grossières erreurs et une indiscipline chronique, avec six penalties concédés et trois cartons rouges reçus.

Mi-mai, le club londonien avait annoncé sa décision de ne pas lui offrir de prolongation. "Il a été confirmé que David Luiz quitterait le club à l’issue de son contrat en fin de saison, avaient expliqué les Gunners dans un communiqué. Mikel Arteta a travaillé en étroite collaboration avec l'international brésilien, et dit que son influence sur et en dehors du terrain va manquer."