Arsenal: le départ de David Luiz confirmé

Après deux années mitigées, le défenseur central brésilien David Luiz n'a pas été prolongé et quittera Arsenal à la fin de la saison, a annoncé le club mardi.

Avec une fin de contrat en juin et des performances en dents de scie cette saison, l’issue paraissait inévitable. Arsenal l’a confirmé ce mardi dans un communiqué : David Luiz, 34 ans, ne jouera plus au club la saison prochaine. Le défenseur brésilien, arrivé en 2019 chez les Gunners, n’a pas été prolongé par ses dirigeants.



"Il a été confirmé la semaine dernière que David Luiz quitterait le club à l’issue de son contrat en fin de saison, a expliqué le club londonien sur son site. Mikel Arteta a travaillé en étroite collaboration avec l'international brésilien et dit que son influence sur et en dehors du terrain va manquer."

Une indiscipline chronique

Sur les réseaux sociaux, de photos de Luiz embrassant l’écusson londonien avec un cœur ont été partagés. Recruté en provenance de Chelsea, il a porté le maillot d’Arsenal à 71 reprises au cours des deux dernières années, inscrivant quatre buts. Il s’est aussi distingué par son indiscipline chronique, concédant six penalties et trois cartons rouges avec les Gunners. L'ancien du PSG repart quand même de Londres avec deux trophées : la Coupe d’Angleterre et le Community Shield, remportés en 2020.

"Nous avions déjà eu une grande décision à prendre au moment de sa prolongation l’an passé, entre le coronavirus, les réductions de salaire et tout le reste, a déclaré Arteta, qui s'est dit "attristé, au sujet de Luiz en conférence de presse. Nous avons réussi à le conserver une saison de plus. Il a donné ce qu’il avait de mieux et j’ai essayé de l’aider autant que possible. Après quelques conversations, nous avons décidé que la meilleure manière de nous séparer était de la faire maintenant."