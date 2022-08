Mercato: l’OM prête De la Fuente à l’Olympiacos

L’OM a trouvé une porte de sortie à Konrad de la Fuente, sur lequel ne compte pas Igor Tudor cette saison. L’ailier américain de 21 ans va être prêté à l’Olympiacos, champion de Grèce la saison passée.

Il n’entrait pas du tout dans les plans d’Igor Tudor. Et l’OM lui a trouvé une porte de sortie. Konrad de la Fuente va faire ses valises pour rejoindre la Grèc, sous la forme d’un prêt. Le club phocéen a trouvé un accord avec l’Olympiacos. L’ailier de 21 ans va donc poursuivre sa carrière au Pirée.

Recruté l’été dernier au FC Barcelone, contre un chèque de 3 millions d’euros, De la Fuente n’a pas réussi à s’imposer à Marseille. L’ancien de la Masia a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 23 apparitions la saison passée (toutes compétitions confondues). Le plus souvent comme remplaçant.

Valbuena et de nombreux anciens de L1

A 21 ans, celui qui est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025 va tenter de se relancer loin du Vélodrome. Chez les champions de Grèce en titre, l’international américain (3 sélections) retrouvera de nombreux anciens joueurs de Ligue 1. A commencer par Mathieu Valbuena, lui aussi passé par Marseille entre 2006 et 2014.

Il partagera également son nouveau vestiaire avec Kenny Lala, Yann M’Vila, Youssef El Arabi ou Bandiougou Fadiga. Après avoir été sortis au premier tour préliminaire de la Ligue des champions par le Maccabi Haïfa (1-1 en Israël, 0-4 en Grèce), l’Olympiacos disputera la Ligue Europa cette saison.