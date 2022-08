OM: un prétendant de choix pour Caleta-Car grâce au PSG?

L’Inter Milan aurait coché le nom de Duje Caleta-Car pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Une arrivée du défenseur croate en Lombardie serait toutefois liée à un transfert de Milan Skriniar dont le profil est ciblé par le PSG.

Et si le PSG rendait un fier service à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria, Duje Caleta-Car ne veut pas prolonger au club mais ne veut pas partir n’importe où.

Et cela tombe bien puisque l’Inter Milan s’intéresserait désormais au défenseur selon la presse italienne. Le Croate figure ainsi parmi les joueurs identifiés par la direction des Nerazzurri en cas de départ de Milan Skriniar si l’on se fie aux informations publiées jeudi par le quotidien Tuttosport.

Akanji en plan A, Caleta-Car en plan B

Courtisé depuis de longues semaines par le PSG, le roc slovaque fait toujours l’objet de discussions entre l’Inter et Paris même si le prix coince toujours entre les deux équipes. A un peu moins d’un mois de la fermeture du marché des transferts, les Lombards vont peut-être finir par céder et accepter sa vente plutôt que de le voir aller au bout de son contrat en 2023.

Face à la possibilité de perdre Milan Skriniar, l’Inter suivrait plusieurs défenseurs européens. Outre le Marseillais Duje Caleta-Car, Giuseppe Marotta et Piero Ausilio aurait donc ciblé le Suisse Manuel Akanji. L’Helvète semble constituer la piste la plus chaude mais celle menant au défenseur olympien serait moins onéreuse pour le président et le directeur sportif milanais.

Caleta-Car évalué à 10M€

Mais si le Borussia Dortmund veut récupérer entre 15 et 20 millions d’euros pour la dernière année de contrat de son joueur de 27 ans, l’OM se montrerait moins gourmand pour son Croate de 25 ans. Les dirigeants de l’Inter pourraient ainsi convaincre Pablo Longoria de le laisser partir pour un montant avoisinant 10M€. Un président marseillais qui souhaite absolument vendre le défenseur cet été.

"La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé, a même confirmé le président marseillais lors de la présentation d’Alexis Sanchez. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, mais on a beaucoup parlé avec son entourage."

Au-delà du duo composé d’Akanji et Caleta-Car, l’Inter Milan garderait aussi un œil (plus distant) sur Becir Omeragic du FC Zurich et Francesco Acerbi de la Lazio Rome. Des recrutements éventuels qui dépendraient directement de la vente de Milan Skriniar.