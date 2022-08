OM: "L’impression qu’il se prend pour un autre", Rothen pointe l’attitude de Tudor depuis sa signature

Jérôme Rothen a fustigé ce lundi le comportement d’Igor Tudor depuis son arrivée sur le banc de l’OM. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, notre consultant a regretté la gestion du vestiaire marseillais par l’entraîneur croate.

Au lendemain d'une première réussie en Ligue 1 contre Reims (4-1), Igor Tudor n'a pas encore fait taire toutes les critiques. Sifflé par une partie des supporters marseillais avant la rencontre face aux Champenois, l'entraîneur croate s'est aussi attiré les foudres... de Jérome Rothen. Pas pour le jeu proposé jusqu'à présent, non, mais pour son comportement.

Ce lundi, le membre de la Dream Team RMC Sport a pointé l'attitude du sucesseur de Jorge Sampaoli depuis qu'il est arrivé à Marseille. "Ce que j’ai vu sur le terrain (contre Reims) cela appartient surtout aux joueurs, on ne peut pas dire que sur la période de préparation actuelle, ça y est il y a une patte Tudor, a lancé l'ancien milieu de l'équipe de France dans l'émission Rothen s'enflamme. Ce que je constate juste, c’est qu’il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par Sampaoli. Je veux bien qu’il y ait eu des changements au club, qu’il soit arrivé sur le tard, mais j’ai l’impression qu’il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son 'body language', comme on dit…"

"Tudor me fait penser à Vahid Halilhodzic en plus jeune"

Arrivé très rapidement après la démission de Jorge Sampaoli, Igor Tudor s'est montré très exigeant avec son groupe pendant la préparation estivale. Peut-être trop puisque l'ancien défenseur de la Juventus s'est retrouvé au coeur de quelques tensions avec plusieurs joueurs. "Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille, a encore estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Alors oui il y a eu le départ de Sampaoli, mais il y avait une bonne ambiance entre les joueurs, ils ont arraché la deuxième place… On a mis en avant cette ambiance dans le vestiaire, d’ailleurs."

Et Jérôme Rothen de comparer Igor Tudor avec un coach très exigeant qu'il a croisé au PSG: "Et là c’est la Bérézina parce qu’on a un entraîneur qui est très dur. J’en ai connu dans ma carrière. Franchement, Tudor me fait penser à Vahid Halilhodzic en plus jeune. Et Vahid avait lui un passé de coach. Celui de Tudor laisse à désirer… Donc il faut qu’il se calme et qu’il remette vraiment les ambitions de l’OM en avant, ainsi que les leaders du vestiaire grâce à qui l’OM a décroché la 2e place la saison dernière."

Bodmer soutient Tudor, Rothen craint le pire après la première défaite

Jusqu'ici tout va bien sur le plan sportif. Malgré un manque de résultats pendant la présaison, l'OM a signé une victoire convaincante face à Reims en ouverture de la saison de Ligue 1, avec la manière. Après ce beau succès, Mathieu Bodmer demande lui de la patience pour l'entraîneur marseillais.

"Il faut être un peu indulgent avec lui et lui laisser du temps. Ce que j’ai vu dimanche soir, j’ai trouvé cela vraiment intéressant, avec de l’intensité, des courses, des choix forts…, a estimé l'ex-milieu du PSG et de Lille. Je pense qu’il est aidé par les pistons aussi, mais j’ai trouvé l’équipe de Marseille cohérente, hormis la petite frayeur sur la fin de match. Mais pour un premier match de la saison j’ai trouvé cela intéressant."

Mais si l'actuel directeur sportif du Havre a plutôt fait preuve d'optimisme pour la suite de la saison de l'équipe phocéenne, Jérôme Rothen s'attend au pire. "Le problème avec une telle ambiance, c’est qu’à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe, a conclu la patte gauche de la Dream Team RMC Sport. C’est une fracture aussi qui commence à se mettre en place avec le public, alors que le championnat débute juste."