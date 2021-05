Mercato: l'OM s'intéresserait à Yves Bissouma

D'après le Times, l'OM pisterait le milieu malien de Brighton, Yves Bissouma (24 ans). Mais le club anglais demanderait une grosse somme, et Marseille devrait faire face à plusieurs concurrents de taille.

Un retour en France pour Yves Bissouma? Vu les performances du milieu international malien en Premier League depuis son arrivée en 2018, ce serait surprenant. Et pourtant, selon le Times, l'ancien Lillois intéresserait l'OM en vue du prochain mercato estival...

D'après le journal britannique, le joueur de Brighton, devenu chez les Seagulls un très bon box-to-box du championnat, a demandé à pouvoir changer de club cet été, à deux ans de la fin de son contrat. Et ses dirigeants seraient à l'écoute d'éventuelles propositions.

Klopp verrait en lui le successeur de Wijnaldum

Deux problèmes semblent toutefois se poser pour l'OM. Le premier, c'est le prix. Toujours d'après le Times, Brighton espérerait vendre le Malien environ 30 millions de livres, soit près de 35 millions d'euros. Le deuxième, c'est la concurrence, puisque Liverpool, Arsenal et Manchester City, trois cadors de PL, seraient aussi sur le dossier.

Du côté des Reds, Jürgen Klopp cherche un successeur à Georginio Wijnaldum, et serait particulièrement intéressé par ce profil. L'intérêt d'Arsenal remonte lui à plusieurs mois, mais les Gunners pourraient être plombés par l'absence de Ligue des champions et de Ligue Europa la saison prochaine. Quant à City, l'affaire est moins avancée, et dépendrait en outre de la prolongation ou non de Fernandinho.