Mercato: l'OM se serait rapproché d'Arsenal pour le transfert de Saliba

Après le feu vert donné par la DNCG, l'OM va pouvoir s'activer pour le mercato avec plus de libertés. Selon Foot Mercato, les dirigeants veulent désormais acheter définitivement William Saliba, après son prêt réussi. Marseille se serait rapproché d'Arsenal récemment.

L'OM va pouvoir recruter cet été. Comme RMC Sport l'a indiqué ce jeudi, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a été satisfaite de ses échanges avec le club phocéen, lui donnant le feu vert pour le mercato estival. Pablo Longoria et ses équipes vont pouvoir se concentrer sur les dossiers chauds, dont celui de William Saliba.

Prêté par Arsenal la saison dernière, l'ancien Stéphanois s'est imposé en défense sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui souhaite désormais le garder. Selon Foot Mercato, Marseille veut récupérer l'international français sous la forme d'un transfert définitif cette fois. L'OM se serait rapproché d'Arsenal pour parler des conditions de transfert de Saliba.

William Saliba est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024. Un retour à Marseille lui permettrait de disputer la Ligue des champions, où Arsenal n'est pas qualifié. L'OM serait prêt à consentir à un sacré effort financier pour permettre son retour. Le joueur de 21 ans est estimé à au moins 30 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Un mercato "ambitieux mais sans surenchère" annoncé du côté de l'OM

Lors d'une réunion en mai dernier, Jorge Sampaoli avait indiqué que la priorité devait être de garder William Saliba. Mais depuis, Arsenal a communiqué aussi sur son souhait de donner une chance à Saliba, arrivé en provenance de Saint-Etienne en 2019 contre près de 30 millions d'euros. "J’appartiens à Arsenal, il me reste deux ans et je serai à la reprise avec Arsenal, a confié Saliba ces derniers jours dans un entretien à Téléfoot. J’ai fait zéro match à Arsenal. J’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage, avec la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi, mais partir comme ça ce serait dommage."

En interne, l'OM annonce un mercato 'ambitieux mais sans surenchère". Face à la DNCG, les dirigeants olympiens ont souhaité prouver que le club était dans un cercle vertueux et qu'il visait l'équilibre la saison prochaine. Pour pouvoir recruter, il faudra également vendre quelques indésirables comme Strootman, Radonjic, Amavi et Alvaro). Reste donc à savoir jusqu'où Marseille pourra aller pour réussir à convaincre Arsenal de lâcher Saliba.