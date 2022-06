Ligue 1: feu vert de la DNCG pour le mercato de l’OM

Selon les informations de RMC Sport, la DNCG a été satisfaite par ses échanges avec l’OM et par les pièces complémentaires fournies par le club. Le gendarme financier du football français a donc décidé de lever le sursis prononcé récemment à l’encontre de Marseille.

Selon les informations de RMC Sport, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), satisfaite des échanges avec l’OM et des pièces complémentaires fournies par le club, a décidé de lever le sursis prononcé récemment à l’encontre du club olympien. Frank McCourt a une nouvelle fois apporté les garanties financières nécessaires, ce qui a beaucoup compté dans la levée des sanctions. L’OM n’a donc plus sa masse salariale encadrée et aucune mesure restrictive n’est prise à l'encontre du club marseillais.

Un mercato "ambitieux mais sans surenchère"

Selon nos informations, l’OM a souhaité prouver à la DNCG que le club était dans un cercle vertueux et qu'il visait l'équilibre la saison prochaine. Cela passera par un mercato "ambitieux mais sans surenchère", confie une source olympienne. Marseille, qui a tout de même besoin de vendre quelques joueurs, et qui veut continuer de se séparer de certains gros salaires (notamment les indésirables Strootman, Radonjic, Amavi et Alvaro), pourra tout de même recruter avec plus de liberté. Un soulagement pour le club et pour les supporters marseillais.

Le gendarme financier du football français avait effectué un "réexamen" de la situation financière des clubs avant le début de la saison 2022-2023 le 31 mai dernier. C’est d’ailleurs l’OM qui avait demandé un délai supplémentaire à la DNCG pour apporter un maximum de documents et d’éléments concrets afin de démontrer que la situation financière du club s’améliore.

L'instance avait également prononcé un sursis à l'égard du LOSC qui était, comme l’OM, "dans l'attente d'éléments complémentaires". Les Dogues avaient eux reçu le feu vert de la DNCG le 14 juin dernier.

Deuxième de la dernière saison de Ligue 1, l'OM est directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Des joueurs majeurs comme Bouba Kamara et William Saliba sont déjà partis et apparaissent difficiles à remplacer, d’autant que quelques dossiers laissent déjà des regrets, comme celui du Belge Axel Witsel, que Jorge Sampaoli avait bon espoir de récupérer mais qui a préféré signer à l’Atlético.