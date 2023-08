Mercato: l'OM va prêter l'indésirable De la Fuente à Eibar

L’attaquant américain de l’OM, Konrad De la Fuente, va de nouveau être prêté cette saison, du côté d’Eibar, en deuxième division espagnole. Il sort pour rappel d’une saison transparente à l’Olympiacos.

Deux ans après son arrivée et une préparation prometteuse à Marseille, Konrad De la Fuente va de nouveau être prêté pour tenter d’obtenir du temps de jeu. Notamment barré par les arrivées de Sarr et Ndiaye sur les ailes de l’OM, l’international américain (3 sélections) jouera cette saison à Eibar, qui évolue en deuxième division espagnole.

5 petits matchs avec l'Olympiacos

L’attaquant de 22 ans avait été prêté à l’Olympiacos la saison dernière, presque sans avoir eu sa chance. Après 5 petits matchs (2 titularisations) dont 3 en championnat, De la Fuente avait été écarté de l’équipe et son nom n’était plus jamais apparu sur une feuille de match. Un retour à l’OM dès le mercato hivernal avait un temps été évoqué mais le joueur avait finalement dû prendre son mal en patience lors de la seconde partie de saison.

Il faisait partie des "indésirables" depuis la reprise et ne s’entraînait pas avec le reste du groupe de Marcelino, tout comme Pol Lirola et Jordan Amavi, ce qui ne lui a pas permis de rejouer, même en match amical. À deux ans de la fin de son contrat, De la Fuente retrouvera donc l’Espagne après avoir été formé au Barça mais ne jouera que la montée en Liga avec Eibar, où figure un certain Luca Zidane dans les buts.