Eibar: le contrôle porte-manteau (presque) comme papa de Luca Zidane

Luca Zidane (25 ans), gardien d’Eibar, s’est distingué par un joli contrôle à la réception d’un long ballon en cloche. Cela rappelle un peu l’aisance technique de son père, Zinedine, même si le geste frise moins la perfection.

Un geste zidanesque et pour cause. Luca Zidane (25 ans) s’est illustré lors de la demi-finale retour d’accession en Liga entre Alavès et Eibar (2-0), jeudi. Alors que son équipe poussait pour tenter d’égaliser, le gardien d’Eibar s’est retrouvé à la réception d’un très haut et long renvoi de la défense adverse au niveau du rond central. Il a alors exécuté un contrôle presque parfait, rappelant la gestuelle de son père, Zinedine, à de nombreux médias espagnols.

Eibar éliminé dans la course à la montée en Liga

En étant tatillon, le ballon colle moins au pied de Luca qu’il ne collait à celui de "Zizou" dont les highlights de ses plus belles actions nourrissent encore abondamment les réseaux sociaux. Le geste de Luca a permis à son équipe de récupérer le ballon haut et de relancer rapidement vers un défenseur. Mais il n’a pas suffi. Car moins d’une minute plus tard, Alavès a fait le break sur un but d’Asier Villalibre (88e), scellant le sort du match et l’élimination d’Eibar dans la course à la montée.

La soirée avait très mal débuté pour le deuxième fils de Zizou qui a concédé un but après seulement 44 secondes de jeu (une tête croisée d’Abde Rebbach). Malgré de nombreuses occasions, Eibar, cinquième à l’issue de la saison régulière après voir été leader jusqu'à trois journées de la fin, n’a pas réussi à égaliser après avoir concédé le match nul à l’aller (1-1).

Luca Zidane a rejoint le club en début de saison et s’est imposé comme titulaire dans le but après avoir débuté ses six premiers matchs sur le banc. Dans une récente interview à L’Equipe Magazine, il confiait s’épanouir au sein du club basque et vivre la meilleure saison de sa carrière. Il s’y était initialement engagé pour un an avant de prolonger son contrat jusqu’en 2026 en mars dernier. Son avenir immédiat semble, pour le moment, passer vers une nouvelle saison en D2 espagnole même s’il envisage à terme de goûter à la Ligue 1.

"Je vis ma meilleure saison, a-t-il expliqué. J'arrive à maturité dans mon jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises. J'aimerais connaître la Ligue 1 un jour. C'est un objectif, comme celui de croire aux Bleus. Je suis ambitieux. Je suis un compétiteur. Je sais ce que je veux."