OL Aouar et Dembélé partis pour rester

Houssem Aouar et Moussa Dembélé ne devraient pas quitter l'Olympique Lyonnais ce mardi avant la fin du mercato hivernal. Le milieu offensif et l'attaquant du club rhodanien vont certainement rester à Lyon et aller au bout de leur contrat jusqu'au mois de juin.

Il n’y avait pas beaucoup de suspens même si l'OL mettait un léger espoir dans leurs départs: Moussa Dembélé et Houssem Aouar seront bien encore Lyonnais dans cette deuxième partie de saison. Libres en juin prochain, les deux joueurs ont refusé des propositions pour quitter le club rhodanien pendant le mercato hivernal.

Dembélé a refusé la Premier League

Ancien joueur du Celtic en Ecosse, Moussa Dembélé a gardé une belle cote au sein des clubs britanniques et même en Premier League où Southamptin a tenté de l'attirer avant la fin du mercato hivernal.

L’attaquant a ainsi refusé une offre des Saints, derniers du championnat anglais, ces dernières heures après celle d'Everton (avant-dernier de Premier League) au début du mois de janvier. Le buteur de 26 ans préfère être libre de s’engager (et de toucher une prime à la signature) en juin prochain plutôt que de changer d’air cet hiver.

Aouar avait séduit Mourinho

Houssem Aouar aussi devrait rester à quai. Lyon avait un accord avec la Roma pour un transfert libre cet hiver assorti d’un pourcentage à la revente de 30%. Le joueur formé chez les Gones n’a pas voulu accepter dans la précipitation le projet italien dont il ne connaissait pas réellement les contours.

L'ancien maître à jouer de l'équipe rhodanienne ne rejoindra donc pas la capitale italienne et ne travaillera pas sous les ordres de José Mourinho pendant les prochains mois.

Blanc espère les voir "dire au-revoir avec un grand panache"

Houssem Aouar et Moussa Dembélé iront donc au bout de leur contrat avec Lyon. Et ce, même si les recrues annoncées en attaque, Amine Sarr et très certainement Jeffinho, vont barrer la route au numéro 9 de l'OL pendant la deuxième partie de saison en Ligue 1. Interrogé sur les cas de ses joueurs en fin de contrat, Laurent Blanc a fait preuve d'optimisme.

"Tout dépend de quel joueur se trouve en fin de contrat. Un joueur en fin de contrat peut être surmotivé et excité parce que s'il fait une superbe deuxième partie de saison il va certainement avoir des clubs, a analysé l'entraîneur ce mardi face à la presse. Il faut aussi voir le bon côté des choses. Le côté négatif c'est une réalité mais j'ai vu des joueurs en fin de contrat faire six mois extraordinaires dans leur club avant de partir vers un grand club et dire dire au-revoir avec un grand panache. Vous croyez que Dembélé et Aouar n'ont pas beaucoup joué? Je suppose que vous me parlez d'eux. Chacun à une vision différente."

Et le coach lyonnais de conclure sur l'envie montrée par le duo Aouar-Dembélé depuis quelques matchs: "S'ils étaient bons et marquaient des buts, vous ne me poseriez pas des questions sur Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Pour l'instant vous avez raison (de poser des questions sur leurs performances) mais les choses peuvent changer. Je l'espère. Croyez-moi qu'on leur parle beaucoup."