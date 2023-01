OL: "Il ne faut pas avoir de crainte", Blanc pas inquiet de l'accueil des supporters

Laurent Blanc s'est présenté face à la presse ce mardi à la veille du match entre l'Olympique Lyonnais et Brest lors de la 21e journée de Ligue 1. Avant les retrouvailles des Gones avec leur public, l'entraîneur de l'OL a rappelé que ses joueurs ne devaient pas avoir peur de l'atmosphère bouillante du Groupama Stadium.

Vainqueur en Corse sur le terrain d'Ajaccio (0-2) dimanche, l'OL a retrouvé un peu de confiance. Surtout, l'équipe de Laurent Blanc a su tenir bon malgré l'ambiance tendue dans l'enceinte de l'ACA et un début d'échauffourée entre les deux staffs. Mercredi, c'est bien dans son propre stade que les Lyonnais risquent d'avoir droit à un accueil mitigé voire hostile contre Brest lors de la 21e journée de Ligue 1. Mais ce n'est pas une raison d'avoir peur selon l'entraîneur des Gones.

"Il ne faut pas avoir de crainte. Si tu crains de jouer à domicile, alors ce n’est plus possible de jouer. Vous vous rendez compte de la question. Est-ce que l’on craint de jouer au Groupama Stadium? C’est fou ça quand même, a lâché le technicien ce mardi face à la presse. C'est le stade de l'Olympique Lyonnais. Si les joueurs ont peur de jouer dans leur stade... Vous ne trouvez pas ça (fou)…"

Blanc: "Le Groupama Stadium. C’est notre terrain!"

Laurent Blanc a renchéri sur la possibilité de voir ses joueurs inhibés par l’atmosphère pesante au Groupama Stadium. Malgré les incidents de l’après-match contre Strasbourg (1-2), le technicien rhodanien est confiant pour la réception de Brest, le premier non-relégable.

"Vous voulez qu'on analyse le match de Strasbourg, oui l'ambiance nous a annihilé. Cela ne nous a pas fait plaisir, je suis d’accord, a encore expliqué l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Même si on l’a perdu, j’ose dire que l’on a fait un bon match contre Strasbourg. La vérité est là."

Laurent Blanc de préciser sur le fait de jouer à domicile: "Il faut que les joueurs aient envie de retourner au Groupama Stadium. C’est notre terrain! Il nous appartient à nous aussi ce terrain! Il n’appartient à personne le terrain. Il appartient à tout le monde. Tout le monde, les joueurs y compris. Il faut vouloir aller au Groupama Stadium, se préparer et gagner les matchs. Point. C’est mon avis et cela n’engage que moi."

Blanc espère voir ses joueurs se transcender

Jouer avec l'opposition de ses propres supporters pourraient bien avoir des conséquences désastreuses sur les joueurs lyonnais. Mais selon Laurent Blanc, cela peut aussi donner lieu à une vraie prise de conscience individuelle et les galvaniser.

"S'il y a une appréhension? On a tous connu cela et à l'extérieur on peut connaître ça. C’est quand même plus, sinon dangereux, c'est plus important quand c’est ton propre stade. Que tu aies peur ou une crainte d’aller jouer à Marseille parce qu’il y a du bruit, ok pourquoi pas. Cela peut inhiber."

Neuvième de Ligue 1 avant la réception de Brest, l'OL accuse neuf points de retard sur le top 5 et la cinquième place détenue par Rennes. En cas de succès face à l'équipe finistérienne, Lyon pourrait ainsi se rapprocher des places qualificatives pour l'Europe.

"Cela peut aussi transformer les joueurs. J’ai vu des joueurs se transformer. Cela existe ça aussi. Cela peut inhiber le joueur mais cela peut l’exciter et lui permettre de faire une performance incroyable, a lancé Laurent Blanc avec confiance. Pourquoi est-ce que cela ne serait pas le cas? Mais il faut être prêt et en avoir envie. Il faut être prêt quoi qu’il arrive. Il faut se sentir bien dans son stade, c'est grave de ne pas bien s'y sentir. C’est très grave. Après il faut être bon et il faut gagner."