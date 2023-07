Mercato: la Fifa empêche Al-Nassr d'enregistrer de nouveaux joueurs

Comme rapporté par la presse anglaise, la Fifa a sanctionné le club saoudien d'Al-Nassr pour un transfert avec Leicester datant de 2018. Les dirigeants du club de Cristiano Ronaldo devraient néanmoins pouvoir régler leur dette rapidement et ainsi retrouver leur liberté sur le marché des transferts.

Voilà un contretemps pour une destination en Arabie saoudite. Comme rapportés par CBS et le Mirror, la Fifa a prononcé une sanction très empêchante à l'encontre d'Al-Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo depuis janvier dernier. Le club saoudien n'a désormais plus le droit d'enregistrer de nouveaux joueurs. L'affaire remonte au transfert d'Ahmed Musa en août 2018, arrivé contre plus de 16 millions d'euros en provenance de Leicester.

Al-Nassr compte payer pour lever l'interdiction

La Fifa reproche à Al-Nassr de ne pas avoir versé 460.000 euros aux Foxes, sans compter les intérêts, sur des bonus liés aux performances. Les dirigeants saoudiens étaient prévenus depuis octobre 2021 d'une sanction à venir s'ils ne payaient pas le montant dû.

Pour l'heure, Al-Nassr est sanctionné pour trois fenêtres sur le marché des transferts. Le fonds d'investissement public (PIF), qui a pris 75% des parts d'Al-Nassr en juin dernier, compte rapidement régler ce problème pour lever l'interdiction en payant la somme à Leicester.

Ces derniers jours, Al-Nassr a officialisé la signature de Marcelo Brozovic, recruté à l'Inter Milan contre 18 millions d'euros. Outre Al-Nassr, trois autres clubs saoudiens ont aussi été rachetés par le PIF en juin : Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Hilal. Ces différentes équipes ne cessent depuis d'attirer des stars du football pour renforcer le championnat local.