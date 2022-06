Mercato: la Fifa prolonge la règle sur la suspension des contrats des joueurs des clubs ukrainiens et russes

La FIFA a étendu jusqu’en 2023, ce mardi, la règle à destinations des joueurs étrangers des clubs russes et ukrainiens qui peuvent suspendre leurs contrats jusqu’en 2023 pour jouer avec une autre équipe.

Les joueurs et entraîneurs étrangers évoluant dans les clubs ukrainiens ou russes pourront jouer dans d’autres clubs jusqu’en 2023. La Fifa a étendu, ce mardi lors de son bureau du conseil, la mesure prise en mars dernier quelques semaines après le début de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

"Aider les joueurs subissant les conséquences de la guerre"

"Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de prolonger l’application des règles temporaires d’emploi établies dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) afin d’aider concrètement les joueurs, entraîneurs et clubs subissant les conséquences de la guerre en Ukraine, indique le communiqué. (…) Les dispositions approuvées par le Bureau du Conseil établissent que, au cas où les clubs affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou à la Fédération Russe de Football (FUR) ne parviendraient pas à un accord mutuel avec leurs joueurs et/ou entraîneurs étrangers le 30 juin 2022 au plus tard – et sauf accord contraire conclu par écrit –, lesdits joueurs et entraîneurs sont en droit de suspendre leur contrat de travail jusqu’au 30 juin 2023."

"Ces dispositions donnent aux joueurs et entraîneurs la possibilité de travailler et de percevoir un salaire, en plus de protéger les clubs ukrainiens et de faciliter le départ de Russie des joueurs et entraîneurs étrangers", précise le texte.

Les transferts de mineurs autorisés pour les joueurs fuyant l’Ukraine

L’instance internationale a aussi décidé d’autoriser les transferts de joueurs mineurs ayant fui l’Ukraine. "En ce qui concerne les mineurs fuyant l’Ukraine avec leurs parents en raison du conflit armé, il a été précisé qu’ils seront réputés satisfaire aux obligations de l’art. 19, al. 2a du RSTJ, les exemptant ainsi de la règle empêchant les transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans", conclut le communiqué.