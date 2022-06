"Mes amis ont pris les armes pour défendre le pays", Elina Svitolina s'engage pour aider l'Ukraine

Après sa nomination comme ambassadrice de United24 au côté d'Andreï Shevchenko, Elina Svitolina s'est expliquée sur son engagement pour l'Ukraine alors que sa grand-mère et son oncle n'ont pas pu fuir Odessa. "Tant de personnes luttent en ce moment", a expliqué la joueuse ukrainienne et épouse de Gaël Monfils.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne n°3 mondiale de tennis, a confié à l'AFP son espoir de retourner un jour dans son pays et revoir sa grand-mère de 80 ans, piégée à Odessa depuis le début de l'invasion russe. En attendant, elle s'engage, à la tête d'une association.

"J'essaye de garder contact avec elle et de l'aider autant que je peux. Elle était trop âgée pour partir", a expliqué Svitolina, une semaine après sa nomination comme ambassadrice de United24 au côté de l'ancien footballeur Andreï Shevchenko, Ballon d'Or 2004.

"Extrêmement stressant et très dur mentalement"

Créée à l'initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 5 mai dernier, cette association vise à collecter des fonds pour satisfaire les besoins engendrés par la guerre en Ukraine: défense, aide médicale et reconstruction du pays, dévasté depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février dernier.

"C'est difficile pour les personnes âgées de se retrouver dans une nouvelle guerre. (...) Le manque de nourriture, rester chez eux ou dans une cave pendant des jours... C'est extrêmement stressant et très dur mentalement", a reconnu l'épouse du Français Gaël Monfils, qui attend leur premier enfant dont la naissance est prévue en octobre.

Bien qu'elle n'ait pas vécu en Ukraine depuis des années, Svitolina, 27 ans, essaye de s'y rendre trois à quatre fois par an et l'affirme: "Je m'y sens comme chez moi".