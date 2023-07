Mercato: la fin d'une époque, David De Gea annonce son départ Manchester United

Le gardien international espagnol David De Gea (32 ans) a officialisé son départ de Manchester United en s'adressant samedi aux supporters du club dans un message d'adieu.

Un grand nom du club s'en va. Le gardien espagnol David De Gea (32 ans) a annoncé samedi sur les réseaux sociaux qu’il quittait Manchester United après douze années passées au sein du club anglais. Le portier de la Roja avait rejoint les Red Devils à l’été 2021. De Gea négociait encore avec le club anglais pour prolonger le contrat qui les liait jusqu’à la fin du mois de juin, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur un nouveau bail, et malgré son attachement au club, la saison 2022-2023 aura été la dernière de la carrière de David De Gea à Manchester. "C'est le bon moment pour moi de relever un nouveau défi", a expliqué sur son compte Twitter le gardien de 32 ans.

Selon le Manchester Evening News, le club et le joueur étaient confiants concernant l’issue du dossier au mois de mai, un nouvel accord étant proche. Mais la position du club aurait changé entretemps, Manchester United préférant injecter du sang neuf et se positionner sur un autre gardien n°1, qui pourrait être celui de l’Inter, Andre Onana. Les discussions avec United seraient à un stade avancé, toujours selon le MEN. David De Gea a été critiqué en fin de saison dernière pour plusieurs erreurs grossières, son statut paraissait s’effriter malgré des états de service remarquables.

545 matches avec le maillot des Red Devils

Formé à l’Atlético de Madrid où il a signé son premier contrat pro et joué entre 2009 et 2011, David De Gea a remporté la Premier League (2013), la FA Cup (2016), deux Carabao Cup (2017, 2023) et la Ligue Europa (2017). L'Espagnol a également été désigné meilleur gardien de Premier League par deux fois, et lauréat du trophée Sir Matt Busby du joueur de l’année à Manchester United, et ce à quatre reprises, dont trois consécutives. Le gardien espagnol a disputé 545 matches sous les couleurs de Manchester United, toutes compétitions confondues, gardant sa cage inviolée à 190 reprises.

"Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l'amour que j'ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m'a amené dans ce club. J'ai été incroyablement fier à chaque fois que j'ai enfilé ce maillot. Diriger l'équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde, a été pour moi un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux ont pu avoir." David De Gea est désormais libre de s’engager où il le souhaite.