Mercato: Manchester United aurait retiré son offre de prolongation pour De Gea

En fin de contrat à Manchester United, David De Gea avait trouvé un accord pour prolonger au club mais les Red Devils auraient finalement retiré leur proposition pour en formuler une nouvelle avec des conditions réduites.

Assiste-t-on aux derniers jours de David De Gea sous les couleurs de Manchester United? Tout semble désormais possible. Arrivé en 2011, le gardien espagnol sera libre à la fin du mois de juin et pourrait bien ne pas prolonger l'aventure chez les Red Devils selon les informations parues ce mardi sur le site The Athletic.

Si tout semblait bouclé pour une prolongation, l'Espagnol de 32 ans ayant signé un nouveau contrat et accepté une réduction salariale, le club anglais n'a rien signé. Pire pour l'ancien protégé de Sir Alex Ferguson, la direction mancunienne aurait même retiré cette offre pour en formuler une nouvelle avec un salaire encore réduit.

De Gea a la cote en Arabie saoudite

Figure inamovible de l'effectif mancunien depuis son arrivée, David De Gea sort d'une saison moyenne avec Manchester United et n'a plus les faveurs d'Erik ten Hag. A la place, l'entraîneur néerlandais suit de près la situation d'André Onana à l'Inter Milan. Une arrivée du gardien camerounais pendant le mercato hivernal compliquerait encore la situation de David De Gea du côte d'Old Trafford.

En attendant de savoir si le vétéran espagnol acceptera l'offre revue à la baisse de sa direction, il suscite toujours autant d'intérêt cet été. En particulier en Arabie saoudite où l'on se verrait bien signer un nouveau gros coup avec sa signature. Avant d'accepter une offre venue du Golfe, toujours selon The Athletic, l'international espagnol aux 45 sélections se verrait bien continuer à jouer au top niveau européen.