Espagne: l'incroyable bourde de la fédération espagnole avec De Gea

Non-sélectionné par Luis Enrique pour participer au Mondial 2022 au Qatar, David De Gea n'a pas renoncé pour autant à la sélection et croit encore, à 32 ans, à ses chances de retrouver la Roja. Pourtant, la fédération espagnole l'a félicité pour sa carrière, après sa prétendue retraite internationale.

David De Gea est tombé des nues en recevant un sms de Luis Rubiales, président de la fédération espagnole. Ce dernier lui a adressé ses félicitations après sa retraite internationale. Sauf que David De Gea n'a jamais pris celle-ci, et n'a simplement pas été retenu par le sélectionneur, Luis Enrique, qui lui a préféré Unai Simon, Robert Sanchez et David Raya. Le joueur a donc été choqué par ce message, selon les informations du journaliste espagnol Jose Alvarez dans l'émission El Chiringuito.

"Soudain, il (De Gea) a disparu des appels il y a quelques mois et Luis Enrique a appelé David pour lui dire qu'il n'allait pas compter sur lui. Il lui a dit que c'était une décision technique. De toute évidence, David lui a demandé quelle en était la raison, mais il n'a reçu aucune autre explication", détaille le journaliste.

"Quelques jours plus tard, David reçoit un message de Luis Rubiales, président de la Fédération, qui dit 'David, je suis content que tu aies enfin pris la décision à laquelle tu pensais. On m'a déjà dit que tu quittais l'équipe nationale'."

"Je n'ai jamais renoncé à l'équipe nationale"

Très surpris, le gardien de Manchester United, fort de 45 sélections, aurait fait part de son étonnement. "Désolé? Il n'y a aucun renoncement à quoi que ce soit, qui vous a dit que je renonce à quoi que ce soit? L'entraîneur m'a dit qu'il n'allait pas compter sur moi, mais je n'ai jamais renoncé à l'équipe nationale". Le journaliste a ensuite donné des détails sur la situation, supposant une erreur de communication entre Luis Enrique et Luis Rubiales: "Il a été un peu surpris par la communication entre Luis Enrique et Rubiales et le message qui est arrivé de Rubiales par la suite".

David De Gea, qui sort d'une excellente saison avec Manchester United, était un pilier de l'équipe nationale espagnole depuis ses débuts avec l'entraîneur vainqueur de la Coupe du monde 2014, Vicente del Bosque, mais il a rapidement été rétrogradé par Luis Enrique, jusqu'à disparaître de la sélection il y a un an. Son absence au Mondial n'est finalement que la suite logique d'une histoire qui tournait au vinaigre depuis plusieurs mois.