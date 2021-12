Mercato: la Fiorentina a fixé le prix pour sa pépite Vlahovic

Selon Sky Italia, la Fiorentina réclame au moins 70 millions d’euros pour son attaquant serbe Dusan Vlahovic, sous contrat jusqu'en 2023. La sensation de la Viola (21 ans) a peu de chance de quitter Florence cet hiver.

Avec Dusan Vlahovic, la Fiorentina sait qu’elle tient un joyau. Après avoir scoré 21 fois la saison passée, l’attaquant serbe compte déjà 18 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues. Son talent immense et sa réussite face au but ne passent plus inaperçus depuis longtemps. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur âgé de 21 ans est très courtisé.

Selon Sky Italia, il a peu de chance de partir au mercato d’hiver. Vlahovic a l’ambition de ramener son club, 7eme du championnat, en Coupe d’Europe et de terminer meilleur buteur de Serie A (il est en tête du classement avec 16 buts). La direction de la Viola a fixé son prix à 70 millions d’euros. Un tarif rédhibitoire pour les clubs italiens. Même pour la Juventus qui suit le dossier de près.

Il rêverait du Real Madrid

A l’étranger, le Bayern Munich est un candidat sérieux en cas de départ de Robert Lewandowski. Mais le Polonais ne devrait pas quitter la Bavière cet hiver.

En Premier League, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City et United, bref tous les "gros", sont aussi sur le coup. A terme, le joueur aurait l’ambition d’intégrer un club capable de gagner la Ligue des champions. Son rêve serait de jouer au Real Madrid qui vise davantage Kylian Mbappé et Erling Haaland.