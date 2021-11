Fiorentina: portrait-robot de Dusan Vlahovic, l'un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe

Moins starifié que Kylian Mbappé ou Erling Haaland, Dusan Vlahovic (21 ans) enchaîne les buts avec la Fiorentina et s’inscrit comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe de son âge. Présentation du profil du phénomène serbe.

Son profil: un buffle à la Vieri

Depuis 2018 et son arrivée à la Fiorentina contre la modique somme de deux millions d’euros (en provenance du Partizan Belgrade) Dusan Vlahovic (21 ans) met physiquement à l’épreuve les défenses italiennes. Il use de son grand gabarit (1,90m) extrêmement difficile à contenir parce qu'il bouge très bien. Il va vite également, est à l'aise pour jouer dos au but (même s'il peut améliorer sa qualité technique de remise) et se montre aussi redoutable quand il est face au jeu. Sa musculature avantageuse lui offre une grosse frappe de balle qui lui permet de tirer les penalties à certaines occasions. Il est aussi adroit sur coup-franc direct comme contre Cagliari.

Né en 2000, Vlahovic affiche déjà un très gros niveau de compétitivité. Ses épaules carrées et sa carrure charpentée dégagent une attitude de buffle. En délaissant la comparaison animalière, il ressemble un peu à Christian Vieri de la grande époque. L’ancien joueur de l’Inter Milan l’a d’ailleurs adoubé: "Dans la catégorie des joueurs de cet âge-là, derrière Haaland, Dusan Vlahovic est le meilleur attaquant d'Europe."

Lors du dernier Juve-Fiorentina, le Serbe a livré et remporté son gros duel avec Mattihjs De Ligt. "Il a la force physique, la qualité et la technique: il me plait beaucoup, ajoute Fabio Capello, séduit. Après, il est jeune et il doit encore progresser mais il a un potentiel très élevé."

Une grosse personnalité

Dusan Vlahovic affiche une grosse personnalité, c'est un garçon positif que peu de choses semblent effrayer. Il a tenté et marqué deux penalties sur le terrain de l’Atalanta (1-2) en septembre. Une rencontre à l’issue de laquelle il a essuyé des insultes racistes ("Sei un Zingaro": tu es un tsigane). Là encore, il a réagi avec personnalité, tout en self control.

L’attaquant serbe assume aussi ses actes devant son propre public. Sous contrat jusqu’en 2023 avec la Fiorentina, il a créé la polémique en refusant de prolonger son bail. Une information dévoilée par le président du club pour lui mettre la pression. De quoi agacer ses supporters qui l’attendaient de pied ferme quelques jours plus tard contre Cagliari. Résultat? Un penalty obtenu et la volonté de le frapper malgré les sifflets émanant des tribunes. Le capitaine Biraghi s’en est finalement chargé, avant de préciser que son jeune coéquipier était prêt à se faire justice lui-même. Il a finalement trouvé la faille plus tard sur un coup franc parfait.

Dusan Vlahovic dans les bras de son entraîneur, Vincenzo Italiano © ICON Sport

La pression semble glisser sur lui, il se donne à fond, célèbre autant ses buts, est adoré de ses coéquipiers... Il a noué une relation particulière avec le nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano, pour qui il a décidé de rester l’été dernier. Après son premier but de la saison en championnat lors de la deuxième journée en août, il avait foncé pour sauter dans les bras du technicien. "Dusan a un excellent rapport avec le coach, je le sens impliqué dans le jeu, il est bien, il se divertit, il ne doit penser qu'à jouer, confiait son coéquipier Giacomo Bonaventura. S'il veut devenir un champion, il doit démontrer ses qualités chaque dimanche. Qu'il continue de rester focus sur le terrain, il est jeune et le futur sera rose pour lui."

Une situation contractuelle bloquée

Depuis plusieurs semaines, la Fiorentina essaie de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2023. Mais les agents ont augmenté les demandes à chaque réunion jusqu'au moment où Rocco Commisso, président du club, a formulé sa dernière offre: quatre millions nets annuels hors bonus + trois millions de primes aux agents. Refusée. Commisso a alors publié un communiqué officiel pour tout expliquer, arguant que "la Fiorentina allait devoir trouver au plus vite les solutions adéquates pour continuer cette saison enthousiasmante" et précisant que "Vlahovic était sous contrat jusqu'en 2023 et qu'il comptait sur lui pour se donner à fond comme il l'a toujours fait depuis son arrivée, par respect pour le club, ses coéquipiers et les tifosi".

Un avenir vraisemblablement radieux

Déjà courtisé par d'autres grands clubs européens avant son arrivée à la Fiorentina, notamment les deux clubs milanais, Dusan Vlahovic a à peu près toute l'Europe à ses genoux. Il a beaucoup d’atouts pour lui: plus que 18 mois de contrat, des stats marquantes (10 buts et une passe déjà cette saison, 21 buts et deux passes la saison passée), un jeune âge, une marge de progression mais un profil déjà compétitif, physique de buffle doté d’un très bon pied gauche... Il a tout pour plaire et s'adapter à tous les championnats, y compris la Premier League.

"Dusan est jeune, fort, il va au duel, énumère l’ancien attaquant de la Fio, Luca Toni. Il a un bel avenir. Je pense que la Juve ne sera pas la seule équipe intéressée pour le recruter. Celui qui l'achètera fera une grande affaire."

Zlatan et Jovetic, ses idoles ; Ribéry, le grand frère

Avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic a eu la chance de croiser son idole, Zlatan Ibrahimovic, joueur de l'AC Milan. Et il n’a pas manqué l’occasion d’immortaliser la rencontre. "Le joueur qui me plaisait le plus est Ibrahimovic, pour son caractère et sa volonté de ne jamais rien lâcher, confiait-il dans un reportage sur la chaîne DAZN. Il ne permettait à personne de lui dire quoi faire, et puis ses gestes monstrueux, laisse tomber! Après le match contre Milan en mars dernier à Florence, j'ai profité du fait qu'il ne soit pas trop agacé car ils avaient gagné 3-2 pour lui demander son maillot. Il me l'a dédicacé et on a fait une photo. Il m'a dit de continuer à aller de l'avant et de ne jamais rien lâcher."

Le Suédois n’est pas sa seule idole: il adore aussi Stevan Jovetic ancien joueur du Partizan Belgrade, club dont est supporter Vlahovic. Il garde aussi un souvenir marquant de Franck Ribéry, lors de son passage à Florence (2019-2021). "Ribéry a été un grand frère pour moi avec tous les conseils qu'il m'a donnés, avait-il confié au sujet du Français. Certaines fois, on parlait pendant des heures et des heures."