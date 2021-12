Mercato: quand les recruteurs de l’OL loupaient le jeune Erling Haaland

En livrant quelques anecdotes de son livre biographique "Erling Haaland, tout d’un grand", Cyril Collot a révélé sur RMC que les recruteurs lyonnais ont peut-être manqué le coup du siècle. Venus il y a quelques années faire signer un jeune défenseur dans le club formateur d’Haaland, ceux-ci n’ont pas repéré le futur crack norvégien.

Il y a de quoi s’en mordre les doigts. Présent dans l’After Foot dimanche soir sur RMC, Cyril Collot, co-auteur du livre biographique "Erling Haaland, tout d’un grand", a livré une anecdote qui pourrait faire rager les suiveurs de l’Olympique lyonnais. Auteur d’un livre retraçant le parcours du phénomène norvégien (21 ans), le journaliste et auteur français nous apprend comment les recruteurs de l’OL ont peut-être laissé filer l’opportunité de repérer Erling Haaland avant tout le monde.

Petit retour en arrière. Dans les années 2010, le diamant scandinave est poli au centre de formation de Bryne, petite ville du sud-ouest de la Norvège. L’actuel serial buteur du Borussia Dortmund, désormais convoité par toute l'Europe, ne dispose toutefois pas encore des mensurations hors normes grâce auxquelles il fait désormais des ravages dans les surfaces de Bundesliga et de Ligue des champions. "A Bryne, jusqu’à dix, douze ans, il était même le plus petit de l’équipe, nous apprend Collot. Il a alors un an de moins que ses coéquipiers, mais a d’autres qualités, évidemment. C’est un joueur qui a beaucoup de tempérament."

>> Toutes les infos mercato EN DIRECT

L’OL en Norvège pour signer… un futur flop

Positionné en tant qu’attaquant "de 6 ans jusqu’à 16 ans", le jeune Erling est alors surclassé dans les équipes de jeunes, et se fait déjà remarqué en interne par sa justesse devant le but. "A cette époque, les recruteurs de l’Olympique lyonnais sont venus à plusieurs reprises dans cette petite ville de Bryne", poursuit le biographe, qui révèle que les émissaires lyonnais ne se déplacent pas en Norvège pour le futur cyborg des surfaces... Mais plutôt "pour signer un jeune joueur, Tord Salte. Qui a pour meilleur ami Erling Haaland".

"Il (Haaland) avait un an de moins, et n’a pas été repéré par les recruteurs de l’OL. Finalement, ils ont pris ce Salte." Recruté en 2015, Tord Salte, 22 ans, a passé quelques années au centre de formation de l’OL avant de retourner dans le nord de l’Europe. Ancien international U21 norvégien, il est aujourd’hui défenseur pour le club de Sogndal, en deuxième division norvégienne.