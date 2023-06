Mercato: au Real Madrid, on rêve toujours du duo Mbappé-Hakimi

Le Real Madrid rêve toujours d'attirer Kylian Mbappé mais l'attaquant français pourrait ne pas être le seul joueur du Paris Saint-Germain à envisager un départ en Liga. En Espagne, certaines rumeurs prêtent au latéral Achraf Hakimi la volonté de retourner dans son club formateur au côté de son ami francilien.

L'avenir s'annonce radieux au Real Madrid et les supporters du club merengue piaffent déjà d'impatience. Malgré le départ de Karim Benzema vers l'Arabie saoudite et la possibilité de voir Luka Modric bientôt l'imiter, le club madrilène se porte bien. Au milieu, Jude Bellingham (20 ans le 29 juin) est venu rejoindre les Français Eduardo Camavinga (20 ans) et Aurélien Tchouaméni (23 ans). En attaque, la priorité se nomme Kylian Mbappé, dont l'avenir au PSG semble plus incertain que jamais. Mais selon les éléments révélés ce mercredi sur Radio Marca, un autre joueur francilien envisagerait aussi de signer dans la capitale espagnole: Achraf Hakimi.

"Achraf (Hakimi) veut aussi revenir, a confié l'agent Marco Kirdemir, agent très bien implanté en Espagne. De plus, il a dit à Mbappé d'aller à Madrid."

"A 99% ou 100%, on verra Mbappé au Bernabéu cette saison"

Très proche de Kylian Mbappé à Paris, le latéral droit marocain de 24 ans verrait d'un bon oeil un retour au Real Madrid, où il a été formé avant d'exploser pendant un prêt au Borussia Dortmund. L'idée d'associer les deux dans la capitale espagnole fait déjà parler de l'autre côté des Pyrénées. Et Marco Kirdemir, est sûr de son fait: Kylian Mbappé jouera au Real la saison prochaine. Et peu importe la sortie du président Emmanuel Macron qui veut essayer de le convaincre de rester au PSG.

"Le Real va avoir son étoile, dans très peu de jours ou semaines", a expliqué l'invité de Radio Marca. [La phrase de Macron?] Je vais le dire clairement, très simplement. J'ai parlé avec l'un de ses meilleurs am is au PSG, qui lui-même a commenté en disant que c'était décidé à 100%, qu'il voulait forcer son départ cet été."

Malgré un transfert estimé à près de 200 millions d'euros, Marco Kirdemir est certain que le Real Madrid rentrera rapidement dans ses frais avec le recrutement de Kylian Mbappé.

Et l'agent de conclure sur le sujet: "Le Real Madrid se prépare bien. Il va faire ses devoirs cet été. À 99% ou 100% nous verrons cette saison Mbappé au Bernabéu et nous le verrons pour sa présentation".