Mercato: la guerre Arsenal-Manchester City pour signer Declan Rice continue

La prochaine destination de Declan Rice n'est toujours pas actée. Arsenal, qui tient la corde depuis des semaines, doit désormais faire avec la concurrence de Manchester City, de quoi générer l'emballement des médias britanniques.

C'est le choix du roi qui se présente pour Declan Rice. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de West Ham a Arsenal et Manchester City à ses pieds. Vendredi soir, le Daily Mail indiquait qu'une troisième offre des Gunners était imminente, proche des 116 millions d'euros (100 millions de livres) demandés par les Hammers. Mais plus le feuilleton dure et plus Manchester City, arrivé récemment dans la course, a des chances de venir rafler la mise.

En vérité, Arsenal a fait de Declan Rice sa priorité depuis presque un an. Face à l'impossibilité de le recruter l'été dernier, le club londonien a pris son mal en patience mais a du mal à conclure l'affaire désormais. West Ham a refusé deux offres des Gunners, la dernière à hauteur de 105 millions d'euros, dont 17 de bonus, selon la presse britannique. De quoi attiser l'appétit de Manchester City.

Les demandes des Hammers sont simples: ils voudraient un paiement moins étalé dans le temps et des bonus plus faciles à atteindre. City serait prêt à faire une offre qui remplirait ces critères, à condition que le joueur soit enclin à rejoindre Manchester. The Athletic annonçait même que le champion d'Angleterre transmettrait une première proposition ce jeudi, mais rien n'est arrivé pour l'instant sur le bureau des dirigeants de West Ham.

Arteta fait le forcing, Rice aurait une préférence pour Arsenal

Chacun avance ses pions doucement. La préférence de Declan Rice resterait Arsenal, comme depuis plusieurs mois. Rejoindre les Gunners aurait plusieurs avantages pour le milieu de terrain anglais: il y trouverait une place de titulaire assuré, surtout avec le départ pressenti de Granit Xhaka et les rumeurs autour de Thomas Partey ; et n'aurait pas besoin de quitter Londres, où vit sa famille et où il a eu son fils il y a moins de deux ans.

Surtout, à Arsenal, Mikel Arteta pousse autant qu'il peut pour la signature de Rice. L'entraîneur espagnol n'a pas la main sur l'offre finale transmise par son club, mais d'après Fabrizio Romano, si le joueur rejoint le nord de Londres, Arteta y sera pour beaucoup. De l'autre côté, Manchester City a l'avantage des résultats: rejoindre une équipe qui vient de faire le triplé est excitant et assure théoriquement une moisson de titres à venir.

Juste avant d'apprendre que City entrait dans la danse, la presse britannique imaginait Declan Rice en joueur d'Arsenal d'ici la fin du mois. Il reste désormais une semaine avant juillet et tout paraît moins limpide, mais vendredi soir, le Daily Mail assurait que les Gunners ont prévu d'accélérer pour éviter de se faire passer devant. Finalement, le dénouement n'est peut-être pas si loin.