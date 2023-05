Arsenal: "C'est très douloureux", reconnaît Arteta, accablé par la perte du titre face à City

Après la défaite (0-1) d'Arsenal contre Nottingham Forest qui a offert officiellement le titre à Manchester City, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, est apparu très touché par ce qu'il décrit comme "un jour très triste".

C'est la fin de l'aventure pour Arsenal. Le titre s'est définitivement envolé, officiellement décroché par Manchester City après la défaite (0-1) des Gunners face à Nottingham Forest, samedi après-midi. "C'est un jour très triste, on a travaillé 11 mois avec cet objectif et on a été premier si longtemps, a reconnu Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. On a été à la lutte, mais ça n'a pas suffi. Maintenant il va falloir s'en remettre."

Les Gunners ont été en tête de la Premier League pendant 248 jours, de la 3e à la 34e journée. Un record pour une équipe qui ne décroche finalement pas le titre en fin de saison. Après une mauvaise série au mois d'avril, Arsenal a de nouveau sombré lors des deux derniers matchs.

"Je dois trouver un moyen de relever les joueurs"

"Il va falloir guérir dans les prochains jours, c'est très douloureux, a ajouté Arteta. Je suis extrêmement triste. Je dois trouver un moyen de relever les joueurs. On a une difficile semaine devant nous et une grosse responsabilité, celle de jouer devant nos fans (face à Wolverhampton) qui ont été incroyables toute la saison et méritent un très bon match."

Aaron Ramsdale, le gardien d'Arsenal, a comparé le sentiment actuel à celui de la saison passé, lorsque les Gunners avaient craqué lors des dernières journées et laissé filer leur qualification pour la Ligue des champions. "On doit vivre avec ça. On doit affronter les difficultés et trouver un moyen d'apprendre à partir de ça pour être meilleurs", a conclu Arteta. La dernière marche, celle qui permet de faire vaciller Manchester City, est toutefois la plus difficile à franchir.