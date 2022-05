Mercato: la Juventus prend de l’avance pour Pogba

La Juventus avance bien dans la perspective de recruter Paul Pogba lors du mercato estival. La Vieille Dame est en pole sur ce dossier. Un rendez-vous est prévu ce lundi entre la représentante de l’international français et les dirigeants du club italien.

Vers un nouveau come-back? Paul Pogba a déjà fait le coup à Manchester United et il pourrait bien le refaire avec la Juventus. L’international français arrive à la fin de son contrat avec les Red Devils et il ne devrait pas prolonger son aventure à Old Trafford. La Vieille Dame cherche à en profiter pour récupérer le milieu de terrain de 29 ans, qui a évolué dans le Piémont entre 2012 et 2016.

Il y a six ans, MU avait déboursé 105 millions d’euros pour faire revenir le natif de Seine-et-Marne, après avoir accompagné la fin de sa formation (sans le lancer en professionnel). Cette fois, la Juventus n’aura pas à débourser la moindre indemnité de transfert si elle parvient à boucler le dossier. Un rendez-vous est prévu ce lundi entre Rafaela Pimenta, la représentante du champion du monde 2018 (associée de feu Mino Raiola depuis dix-huit ans), et les dirigeants turinois.

Le PSG pas encore en mesure de bouger

Pisté par plusieurs clubs européens, Pogba a récemment rejeté la possibilité de rejoindre Manchester City. Le PSG surveille également la situation. Mais selon nos informations, le club de la capitale n’est pas encore en mesure d’avancer ses pions. Les champions de France doivent d’abord prendre des décisions sur leur politique sportive avant d’accélérer sur la question du recrutement.