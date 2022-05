Mercato: le contrat proposé par la Juventus à Pogba

Si le PSG n'est pas encore en mesure d'avancer dans le dossier Paul Pogba, la Juventus préparerait un contrat à hauteur de 9 millions d'euros par an à Paul Pogba, qui sera libre en juin prochain. Selon le Mirror, le club italien aimerait construire autour du milieu français.

Après deux passages à Manchester United, Paul Pogba pourrait reproduire le même scénario avec la Juventus. En fin de contrat à Old Trafford en juin prochain, l'international français ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Red Devils à l'issue de la saison en cours. Selon le Mirror, la Juventus prépare un contrat pour la "Pioche".

La Juventus voudrait construire autour de Pogba

Le club italien se considérerait même désormais en pole position pour récupérer le champion du monde 2018, qui avait quitté les Bianconeri en 2016. Un salaire de plus de 9 millions d'euros par an est annoncé, sans compter d'importants bonus et une belle prime à la signature.

La Juventus aurait indiqué à Paul Pogba qu'il serait également la principale tête d'affiche du club de la Vieille Dame, qui verra le départ cet été de Giorgio Chiellini mais aussi sans doute de Paulo Dybala. Les dirigeants voudraient construire à nouveau autour de Pogba, mais aussi de Dusan Vlahovic, arrivé en janvier dernier en provenance de la Fiorentina.

Déjà passé à la Juventus entre 2012 et 2016, Paul Pogba avait rapporté plus de 100 millions d'euros lors de son départ. Ces derniers jours, le joueur de 29 ans a rejeté l'idée de rejoindre Manchester City. Du côté du PSG, selon nos informations, le club de la capitale n'est pas encore en mesure d'avancer ses pions sur le dossier. Des décisions sur la politique sportive doivent d'abord être prises avant d'avancer sur Paul Pogba.