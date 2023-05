Naples: le message de félicitations très ironique de la Juventus

Parmi l’afflux de messages de félicitations pour saluer le titre de champion d’Italie de Naples, celui de la Juventus se détache par l’ironie du recordman de titres en Serie A.



Toute l’Italie ou presque salue le sacre de Naples, officialisé jeudi après le match nul sur le terrain de l’Udinese (1-1). Les messages de félicitations pleuvent de la part des clubs, de joueurs ou de politiques. Celui de la Juventus, monstre du football italien et détenteur de titres en Serie A (36), est d’un genre particulier. La Vieille Dame s’étonne ainsi de l’incroyable ferveur pour ce troisième scudetto décroché par Naples, 33 ans après le dernier, quand les siens sont souvent accompagnés d’une certaine indifférence.

La Juventus ironise sur l’indifférence suscitée par ses titres

"Vu les nombreux compliments reçus au fil des années nous n'avons pas pu nous empêcher, a lancé le compte Twitter du club du Piémont, en ajoutant un emoji sourires. Félicitations au SSC Napoli pour la conquête de son troisième championnat!"

Après avoir décroché neuf titres consécutifs entre 2012 et 2020, la Juventus n’a plus triomphé depuis trois ans après les sacres de l’Inter Milan en 2021, de l’AC Milan en 2022 et de Naples en 2023. Les hommes de Massimiliano Allegro pointent actuellement à la troisième place de la Serie A à 17 points de Naples et avec six longueurs d’avance sur l’Atalanta, 5e. Mais ils restent sous la menace d’une pénalité de 15 points.

Le 20 avril dernier, le Collège de garantie du Comité National Olympique Italien a accepté l’appel du club turinois qui s’était vu retirer ces 15 points en janvier dernier par la Cour d’appel de la Fédération italienne de football pour l’affaire des plus-values gonflées sur des dizaines de transferts. Le Collège de garantie du CONI a demandé un réexamen de l’affaire par la Cour fédérale de la fédération italienne. Cette décision ouvre la voie à une éventuelle réduction du nombre de points dont pourrait être finalement sanctionnée la Juve, selon plusieurs médias italiens. Des préoccupations bien loin de celles de Naples.