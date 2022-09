Ajax: un joueur menacé par la mafia retrouve sa voiture incendiée après son mariage avec une influenceuse

Selon De Telegraaf, une Porsche appartenant à Mohamed Ihattaren, le joueur de l’Ajax Amsterdam, a été incendiée dans la nuit de lundi mardi à Utrecht, sa ville natale. Le milieu offensif de 20 ans, qui entretiendrait des liens avec la mafia et ferait l’objet de menaces, venait de se marier avec Yasmine Driouech, une célébrité des réseaux.

L’inquiétude grandit autour de Mohamed Ihattaren. Selon De Telegraaf, une voiture appartenant au joueur de l’Ajax Amsterdam a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi, à Utrecht, sa ville natale (au centre des Pays-Bas). Avertis par une patrouille de police, les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu, qui a endommagé la Porsche Panamera grise du footballeur de 20 ans, estimée à près de 177.000 euros.

L’incident aurait eu lieu vers 3h du matin, dans le district de Kanaleneiland. Au lendemain du mariage de Mohamed Ihattaren avec Yasmine Driouech, une célébrité des réseaux sociaux. "La jalousie est dans l’air. Heureusement, le matériel est facilement remplaçable", a réagi le milieu offensif, prêté depuis le début de l’année par la Juventus.

Invité à limiter ses apparitions publiques cet été

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incendie, qui pourrait être d’origine criminel (les images de vidéo-surveillance sont à l'étude). Elle s’inscrit dans un contexte sensible. Depuis plusieurs mois, Ihattaren ferait l’objet de "graves menaces" de la part d’individus liés à la mafia, dont il serait plus ou moins proche. Sa relation avec Yasmine n’aurait rien arrangé à l’affaire.

En juillet dernier, l’ancien espoir du PSV Eindhoven avait été écarté du stage de préparation de l’Ajax, en Autriche, en raison de ce contexte sulfureux. Le club et les autorités avaient convenu que le joueur ne fréquente plus les installations de l’Ajax et limite ses apparitions publiques. "Nous sommes tous inquiets pour Mo, expliquait alors le directeur technique de l'Ajax, Gerry Hamstra. Bien sûr, nous sommes un club de football, mais certaines choses vont au-delà du football..."

La BMW de son frère incendiée la semaine passée

Début août, Ihattaren avait entamé un programme d’entraînement individuel afin de garder la forme. Les dirigeants néerlandais avaient alors tenté de rompre son contrat, en vain. Depuis, il n’a pas disputé la moindre minute. Son entraîneur, Alfred Schreuder, ne compte d’ailleurs pas sur lui cette saison et le n°27 ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions.

L’incendie de sa Porsche ne risque pas d’apaiser les tensions, alors que son prêt doit prendre fin le 31 décembre prochain (il est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus) et qu’il a joué que 4 minutes depuis son arrivée (lors de la finale de Coupe des Pays-Bas face au PSV en avril). D’autant que son frère, Yassir, a connu la même mésaventure la semaine passée avec sa BMW Série 3, elle aussi incendiée.