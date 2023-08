Mercato: la Lazio se positionne sur Hugo Lloris, intéressé par le challenge italien

Selon nos informations, Hugo Lloris et la Lazio Rome sont en négociation. Le portier français est intéressé par l'idée de rejoindre la capitale italienne. A 36 ans, il y disputerait la Ligue des champions et découvrirait un nouveau championnat, après la Ligue 1 et la Premier League.

C'est l'été des grands chamboulements à Tottenham. Après l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, et avant le possible départ de l'emblématique Harry Kane, c'est le capitaine des Spurs, Hugo Lloris, qui devrait prochainement quitter le nord de Londres. D'après les informations de RMC Sport, le Français se rapproche de la Lazio Rome.

Le club italien pousse pour recruter l'ancien capitaine des Bleus et attend désormais la réponse du joueur. Hugo Lloris serait plutôt convaincu par le projet, qui implique notamment de jouer la Ligue des champions dès cette saison - contrairement à Tottenham, qui ne dispute aucune compétition européenne. Le cadre de vie, dans la capitale italienne, est aussi un argument.

Proposé au Real Madrid, la Fiorentina et Al-Hilal ont également fait des offres

Suite à la grave blessure de Thibaut Courtois (rupture du ligament antérieur du genou gauche), l'ancien Niçois a par ailleurs été proposé au Real Madrid. Cependant d'autres noms, le marocain Bounou par exemple, sont mieux placés dans la short-list des Merengue.

A un an de la fin de son contrat avec les Spurs, Lloris a été convoité cet été. La Fiorentina et le club saoudien d'Al-Hilal ont fait des offres, refusées par l'ancien Lyonnais. En Angleterre, son départ était prévu depuis plusieurs semaines, Ange Postecoglou a même publiquement expliqué que son capitaine se préparait à une nouvelle aventure.

Arrivé à Tottenham en 2012, en provenance de Lyon, Hugo Lloris n'y a remporté aucun titre mais a disputé 447 matchs avec le club londonien, dont il est le capitaine depuis 2015. Pour palier son départ, les Spurs ont recruté le gardien d'Empoli, Guglielmo Vicario, pour 20 millions d'euros. Pour le champion du monde français, c'est une grosse page de sa carrière qui va se tourner.