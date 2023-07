Mercato: "Il m'a dit qu'il espérait être transféré ailleurs", le coach de Tottenham fait le point sur la situation de Lloris

Capitaine de Tottenham, Hugo Lloris va quitter les Spurs cet été, comme l'a confirmé son entraîneur Ange Postecoglou lundi en conférence de presse. Le recordman de sélections en Bleus a signifié au club londonien sa volonté "d'entamer la prochaine phase de sa carrière".

Hugo Lloris et Tottenham, c'est bel et bien fini. Après onze années à Londres, le gardien tricolore va entamer un nouveau chapitre de sa brillante carrière, qui l'a mené de Nice aux Spurs en passant par l'OL. Pour pallier son départ, l'Italien Guglielmo Vicario a déjà été recruté pour près de 20 millions d'euros afin d'endosser le rôle de numéro 1.

Autorisé par son club à ne pas participer à la tournée de pré-saison en Océanie et en Asie, le Français de 36 ans "a laissé une marque indélébile à Tottenham", dont il était le capitaine depuis de nombreuses saisons, a estimé Ange Postecoglou lundi en conférence de presse.

>> Toutes les infos mercato dans notre direct

"Un être humain exceptionnel"

"J'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière", a confirmé son coach, grand fan de l'ex-international tricolore (145 sélections). "Je n'ai eu que deux ou trois discussions avec lui, mais même à l'entraînement, je peux voir qu'il n'est pas seulement un gardien de but exceptionnel, mais aussi un être humain exceptionnel."

"Nous avons eu une discussion ouverte et il a simplement estimé qu'en cas de départ imminent, il serait préférable pour lui, plutôt que de l'emmener à l'autre bout du monde, de rester sur le terrain d'entraînement, d'y travailler et de se préparer à sa prochaine opportunité", a poursuivi Postecoglou.

Si l’Arabie saoudite et Al-Hilal lui ont déjà fait les yeux doux, Hugo Lloris est suivi de très près en Italie, où l’Inter Milan s'attelle à la succession d'André Onana, en partance pour Manchester United. Il est également ouvert à l'idée de rejoindre le PSG, qui s'est renseigné sur lui.