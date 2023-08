Mercato: accord Tottenham-Bayern Munich pour Harry Kane, un des transferts de l'été

D'après The Athletic, Tottenham a accepté une offre du Bayern Munich pour Harry Kane. Le montant serait supérieur à 100 millions d'euros.

Les Spurs ont fini par craquer. Ou par pousser les Bavarois à poser plus de 100 millions d'euros sur la table. Selon The Athletic en Angleterre et Sky Sport en Allemagne, Tottenham a accepté mercredi une offre du Bayern Munich pour Harry Kane. Elle dépasserait 100 millions d'euros avec bonus. Cet accord de principe inter-clubs désormais conclu, l'attaquant anglais de 30 ans a le dernier mot pour conclure ou non ce transfert.

Kane déjà d'accord avec le Bayern ?

D'après The Athletic, Harry Kane n'est pas contre accomplir une saison de plus dans son club de toujours. D'autant que le courant passerait bien avec Ange Postecoglou, le nouvel entraîneur du club londonien. Mais le son de cloche est différent en Allemagne, où le capitaine anglais est annoncé en route pour le champion de Bundesliga. D'autant que les médias outre-Rhin rapportent depuis plusieurs semaines que le Bayern Munich dispose aussi d'un accord de principe avec le joueur.

Uli Hoeness, patron du Bayern Munich, avait lui-même affirmé cet été qu'Harry Kane était partant pour devenir le nouveau numéro 9 de l'équipe de Thomas Tuchel. "Il a clairement fait savoir que sa décision était prise. S'il tient parole, nous l'aurons. Karl-Heinz Rummenigge lui parle régulièrement", disait-il en juillet.

Harry Kane sort d'une nouvelle saison remarquable: 30 buts en 38 matchs de Premier League. Son compteur depuis 2011 à Tottenham affiche 280 buts et 64 passes décisives.