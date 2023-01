Mercato : la petite manigance de Chelsea, qui double Arsenal sur le dossier Mudryk

Cible principale d'Arsenal cet hiver, Mykhailo Mudryk est également courtisé par Chelsea, qui a arraché ce samedi un accord verbal avec le Shakhtar Donetsk selon Fabrizio Romano. Reste à convaincre le joueur.

Tout semblait indiquer qu’un accord était en bonne voie entre le Shakhtar Donetsk et Arsenal, concernant le transfert de Mykhailo Mudryk (22 ans) cet hiver. Le joueur lui-même aurait fait part de son désir de rejoindre le leader de Premier League. Mais Chelsea n’avait pas dit son dernier mot dans cette affaire. Selon Fabrizio Romano, les Blues ont décroché ce samedi un accord verbal avec le club ukrainien pour le transfert du joueur. Montant sur la table: 100 millions d'euros.

Arsenal a vu nombre de ses propositions être refusées par les dirigeants ukrainiens mais n’a jamais rompu le contact. En attendant, les négociations, si elles ne s’enlisent pas encore, s’éternisent à tout le moins. Chelsea en a profité pour empocher la mise au nez et à la barbe d'un rival en Angleterre.

Un transfert record?

Selon Fabrizio Romano, le board des Blues était en Pologne - où est installé le club ukrainien compte tenu de la guerre en Ukraine - pour tenter d'arracher un accord verbal sur le dossier ce samedi. Cela semble donc avoir abouti rapidement. Cornaqué par Roberto De Zerbi lors de ses premiers mois sous le maillot du Shakhtar en 2021-2022, l’ailier gauche n’a pas tardé à allumer l’étincelle et n’a jamais cessé de progresser depuis le départ de son mentor à Brighton.

Révélée par l’une de ses premières titularisations la saison dernière en Ligue des champions, la pépite ukrainienne a encore marqué la compétition de son empreinte à l’automne, livrant un véritable récital contre le RB Leipzig (4-1), avec deux passes décisives et le troisième but. Promis un grand avenir dans un futur très proche, avec un style alliant vitesse, élégance, aisance technique dans le dribble et finition, Mudryk, quelle que soit sa prochaine destination, sera recruté à prix d’or.