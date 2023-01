Mercato: le Tribunal arbitral du sport déboute le Shakhtar Donetsk et les clubs russes

Le Tribunal arbitral du sport a rejeté les demandes du Shakhtar Donetsk et de huit clubs russes qui contestaient les mesures prises par la Fifa à propos des contrats des joueurs et entraîneurs après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a débouté vendredi le club ukrainien du Shakhtar Donetsk et huit clubs russes qui contestaient les mesures prises par la Fifa concernant les contrats des joueurs et entraîneurs dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Ces arbitrages ont été rendus par deux panels séparés, mais les deux "ont rejeté les demandes et confirmé la décision contestée", souligne un communiqué du TAS. "Les deux panels ont souligné que la décision contestée était la conséquence d'un objectif légitime, à la lumière des statuts de la Fifa, et que les mesures adoptées n'étaient pas grossièrement disproportionnées et restaient dans la sphère d'appréciation accordée à la Fifa par le droit suisse", souligne le document.

La Fifa avait accordé un délai

Le tribunal n'a pas donné de justification plus détaillée de sa décision, précisant que les motifs seraient communiqués aux parties "prochainement". Le Shakhtar Donetsk réclamait 40 millions d'euros de réparation à la Fédération internationale (Fifa), s'estimant lésé après le départ de certains de ses joueurs en raison de la guerre en Ukraine.

En juin 2022, la Fifa avait décidé qu'un contrat à caractère international était automatiquement suspendu. Mais elle avait ensuite accordé un délai aux joueurs et entraîneurs pour trouver un accord avec leur club jusqu'au 30 juin 2023.



Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, avait souligné auprès de l'AFP que "de nombreux joueurs internationaux" avaient "quitté le club sur des transferts à coût zéro" à la suite de cette décision de la Fifa.



En ce qui concerne les clubs russes, la Fifa offre aux joueurs et entraîneurs la possibilité de suspendre unilatéralement leur contrat à caractère international jusqu'au 30 juin 2023, à condition qu'il n'y ait pas eu d'accord mutuel au 30 juin 2022 inclus.



Les huit clubs russes déboutés pour les mêmes raisons que le club ukrainien sont le Zénith Saint-Pétersbourg, le Dynamo Moscou, le FC Sotchi, le CSKA Moscou, le FC Krasnodar, le Lokomotiv Moscou, le FC Rostov et le Rubin Kazan.