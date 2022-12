Bellingham, Mudryk, Ounahi, Thuram... Les dossiers chauds du mercato hivernal

Le marché des transferts rouvre ses portes ce dimanche 1er janvier. Le comportement des clubs anglais, associés à tous les dossiers les plus chauds, pourrait préfigurer la suite et dessiner un mois de janvier très agité.

Les révélations du Mondial

Élu meilleur jeune de la Coupe du monde, le milieu de terrain Enzo Fernandez s’est révélé sous les ordres de Lionel Scaloni comme l’un des grands artisans avec Lionel Messi du sacre argentin. Comme d’autres révélations de la compétition, le joueur de Benfica va tirer profit de la compétition pour négocier son avenir dans un club encore plus huppé. Il apparaît déjà dans les radars des plus grands, de Chelsea notamment, qui s’intéresse de près au joueur. Fernandez aurait donné son feu vert au club anglais. Reste désormais à connaître la position de Benfica, qui doit poursuivre sa propre campagne de Ligue des champions (8e de finale aller à Bruges, le 15 février).

Le club a martelé son intention de garder Enzo Fernandez "jusqu’à la fin de la saison". Mais la donne pourrait changer du tout au tout si Chelsea consentait à payer la clause libératoire du joueur, fixée à 120 millions d’euros. Ce n’est pas le cas pour l’instant, même si le Daily Mail parle d’une "offre substantielle". Deux joueurs de Chelsea étant en fin de contrat dans ce secteur de jeu (Kanté, Jorginho), le recrutement de l’Argentin aurait du sens mais les Lisboètes se montreront durs en affaires. "Parfois, dans le football, des choses arrivent et les joueurs doivent prendre une décision... nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines", a déclaré l’entraîneur de Benfica Roger Schmidt. La course est ouverte.

Azzedine Ounahi a effectué son retour à l’entraînement samedi avec le SCO d’Angers, mais pour combien de temps ? Son départ est attendu après une grosse Coupe du monde, et son président, Saïd Chabane, flairant la bonne opportunité, ne le retiendra pas si l'arrangement trouvé convient à l’ensemble des parties. "Tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non, nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura surement envie de partir", a expliqué le président du club au micro de Prime Vidéo mercredi dernier, avant le coup d’envoi de la rencontre face à Ajaccio (0-1).

Deux clubs français ont fait savoir leur intérêt pour le milieu relayeur de 22 ans, de grosses écuries européennes ont elles aussi été très attentives aux performances du joueur pendant la Coupe du monde. Comme on pouvait s’y attendre dans ce genre de dossier, l’offensive des Anglais pourrait tout déclencher. D’après plusieurs médias, les Foxes de Leicester aurait transmis une offre de 20 millions d’euros (+10 en cas de qualification à la Ligue des champions), insuffisant toutefois pour convaincre Chabane de céder sa pépite, laquelle évoluait en troisième division nationale il y a encore quelques mois.

Sofyane Amrabat a lui aussi grandement participé au rayonnement du milieu de terrain des Lions de l’Atlas durant la Coupe du monde au Qatar. Infatigable travailleur de l’entrejeu, le joueur de la Fiorentina a muselé les meilleurs attelages de la planète et ne devrait pas manquer de courtisans. En principe, la Fiorentina n’est pas vendeuse cet hiver, mais l’entourage du milieu défensif a déjà rencontré plusieurs clubs pour tâter le terrain, selon certaines indiscrétions. Un grand club décidé à investir pourrait infléchir la position des dirigeants italiens, d’autant que le joueur approche de la fin de son contrat qui court jusqu’en juin 2024.

Il a brisé le rêve des Marocains après avoir subi le courroux de Messi. Josko Gvardiol s’est surtout affirmé comme l’une des grandes promesses du football européen et mondial au poste de défenseur central à l’issue d’une Coupe du monde très aboutie. Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid… ils seraient déjà nombreux à se presser aux portes de Leipzig. La bataille sera rude pour s’arracher la pépite de la galaxie Red Bull.

Les gros dossiers

L’Angleterre s’est inclinée aux portes du dernier carré de la Coupe du monde, signant un nouvel échec au bout du compte. Une désillusion, une de plus pour un pays qui rêve de sacre dans un grand tournoi depuis 1966, mais le parcours des Three Lions a aussi été ponctué de belles promesses, semées par un joueur comme Jude Bellingham. Le milieu de terrain de Dortmund suscitait déjà un fort engouement sur la planète football, mais il a changé de dimension au Qatar. A 19 ans seulement, il est l’un des milieux de terrain les plus recherchés au monde. Présenté en Angleterre comme la priorité de Liverpool, Bellingham sait déjà que les plus grands lui font la cour. Le Real Madrid, après avoir signé et officialisé la sensation brésilienne Endrick, ne devrait pas se hâter à conclure un transfert de cette ampleur cet hiver, mais ESPN rapporte que le géant espagnol est convaincu de pouvoir accélérer les négociations le mois prochain en vue d’une arrivée estivale.

Le marché des transferts ouvrira ses portes ce soir à minuit, et il ne faudra sans doute pas patienter beaucoup plus longtemps avant de voir Benoît Badiashile revêtir la tunique des Blues de Chelsea. C’est le dossier le plus chaud de ce mercato hivernal. Manchester United et le FC Barcelone ont manifesté un intérêt pour le défenseur, mais la préférence du joueur va à Chelsea, qui tient la corde, comme expliqué par RMC Sport. Selon le très bien informé Fabrizio Romano, ce n’est plus qu’une question d’heures avant de voir les deux clubs s’entendre sur le montant de la transaction. Chelsea a proposé 35 millions d’euros à Monaco, qui en espère 40. Un détail. Tout est en place concernant la teneur de l’engagement, il fait peu de doute que le joueur sera bientôt londonien.

L’entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, qui fut aussi le sien, soutient qu’il pourrait un jour prétendre au Ballon d’or. Cela vous situe le niveau auquel évolue Mykhailo Mudryk. Considéré comme le plus grand espoir du football ukrainien, il est la cible principale des Gunners cet hiver. Le directeur général du Shakhtar, Sergei Palkin, a confirmé que le club avait reçu des offres pour le joueur de 21 ans, y compris d'Arsenal, mais qu'elles n'étaient "pas celles que nous aimerions voir" pour qu'un accord soit conclu. Le Shakhtar Donetsk évaluant l'attaquant à plus de 100 millions d’euros, il n’est pas certain que son avenir soit tranché si facilement dans les prochaines semaines. “Si nous sommes d'accord, alors qu'il en soit ainsi. Si nous ne sommes pas d'accord, alors ce sera pour une autre fois", a déclaré Sergei Palkin. En attendant, les pourparlers continuent.

Il a un temps été question que le PSG se manifeste parmi les prétendants susceptibles d’accueillir Joao Felix. On sait désormais que le club de la capitale devrait passer son tour. Cela ne veut pas dire que le Portugais, très en vue pendant la Coupe du monde, sera toujours un joueur de l’Atlético passé le mois de janvier. Son entraîneur lui-même ne se risquerait pas à un tel pronostic. Le manager de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a laissé entendre que Joao Felix pourrait quitter le club en janvier, affirmant qu'il entendait tirer le meilleur de lui "tant qu'il est là". "Ensuite, nous verrons ce qui va se passer". Joao Felix pourrait faire l’objet d’un prêt cet hiver.

Les joueurs en fin de contrat

En remportant à 35 ans le dernier grand trophée qui manquait à sa collection, Lionel Messi s’est installé au firmament du football mondial. Chacun jugera s’il est en mesure d’être l’égal de Maradona et Pelé, une chose est sûre, l’Argentin est le plus grand de son époque. Que va-t-il advenir pour la suite de sa carrière en club ? Succombera-t-il à la tentation d’encaisser un gros chèque dans un championnat d’une moindre importance, comme l’a fait Cristiano Ronaldo ou bien se lancera-t-il un dernier challenge sportif avec le Paris Saint-Germain ? Il semblerait que l’on se dirige pour l’instant vers la seconde option. En effet, RMC Sport est en mesure de confirmer l’existence d'un accord de principe entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain pour une prolongation d'un an supplémentaire. Si tous les détails ne sont pas réglés, les deux parties veulent poursuivre l'aventure. De la plus haute importance, le dossier est piloté à la fois par le président Nasser Al-Khelaïfi en personne et par son conseiller Luis Campos, les deux hommes souhaitant boucler l'affaire le plus vite possible.

Parmi les joueurs en fin de contrat, la Coupe du monde va faire bouger les lignes au profit de nos Français. Le Milanais Olivier Giroud a déjà obtenu l’assurance de conclure un nouvel accord avec les Rossoneri. La signature devrait intervenir dans les prochaines semaines. La situation est beaucoup moins claire s’agissant de Marcus Thuram. Auteur d’une entrée fracassante contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, l’attaquant de Mönchengladbach a récidivé en finale contre l’Argentine. Thuram, qui a vu son nom être lié à l’Inter, ne souhaite pas partir à tout prix et privilégie la stabilité si aucune offre satisfaisante ne se présente à lui, rapporte Bild. Le Borussia a lui aussi fait ses petits calculs et ne conçoit plus l’hypothèse d’un transfert comme étant envisageable et encore moins souhaitable, surtout si elle compromet les chances de qualification européenne du club, 8e de Bundesliga, ajoute le média allemand.

La première partie de Mondial réalisée par Adrien Rabiot, remarquable, ajoutée aux semaines précédant la compétition, qui traduisait une montée en puissance de l’international français, a renforcé la position du clan de l’ancien Parisien vis-à-vis des dirigeants de la Juventus Turin. Libre dans six mois, Adrien Rabiot pourra signer où bon lui semble, à moins que les dirigeants turinois ne répondent favorablement aux exigences financières de Véronique Rabiot, la maman et conseillère du joueur. Forfait pour la Coupe du monde, N’Golo Kanté est éloigné des terrains depuis bientôt six mois et sa santé fragile inquiète au plus haut point. Mais le joueur se sent bien en Angleterre, et Chelsea, son club, semble disposé à lui renouveler sa confiance pour les années à venir. Le Français, qui porte les couleurs de Chelsea depuis 2016, n’était pas satisfait de l’offre initiale des Blues - deux ans plus une année en option -, et la durée du contrat reste un point de friction, mais le club serait optimiste concernant ses chances de parvenir à un accord rapidement pour une prolongation, rapporte The Athletic.

Toujours du côté de Chelsea, Jorginho a lui aussi reçu une proposition de prolongation, étudiée par l’entourage du milieu de terrain italo-brésilien: “C’est notre priorité.” Reste que l’international n’est pas insensible à l’intérêt de Naples, bien qu’aucune offre ne lui soit encore parvenue en provenance de la région. L’attaquant de la Seleçao Roberto Firmino doit lui aussi décider de son avenir à court terme. "Je veux que Roberto Firmino reste à Liverpool et signe un nouveau contrat avec nous", a réclamé son entraîneur, Jürgen Klopp. Les négociations sont en cours sur un potentiel accord à court terme. Xavi est mu par la même volonté concernant Sergio Busquets qu’il entend bien convaincre de signer une prolongation de contrat au-delà de cette saison. “Pour moi, il est fondamental. Cela dépendra de lui, plus que du club et de moi, mais nous essaierons de le convaincre", a promis Xavi.

Les grands clubs de Ligue 1

L’absence de Presnel Kimpembe aurait pu inciter le Paris Saint-Germain à bouger cet hiver, afin de pallier un manque rapidement identifié en défense. Il n’en sera rien, selon Christophe Galtier. "Je suis très heureux de l’effectif que j’ai. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. Il n’y a pas de joueurs qui ont demandé à bouger", a-t-il indiqué en conférence de presse. "C’est une période longue, on doit voir comment les choses évoluent", a-t-il ajouté. Autrement dit, le PSG saura s’adapter à ce que lui dictent les circonstances en vue du huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Mais l’arrivée d’un joueur n’est pas la priorité, Christophe Galtier tient à son groupe tel qu’il a été constitué, et le PSG n’a pas de marge sur le plan financier. Une situation qui profite aux jeunes. La volonté du club est de mettre en valeur les meilleurs éléments du centre de formation, dont le jeune El Chadaille Bitshiabu, redoutable face à Strasbourg à un poste qui n’est pourtant pas le sien. "Aller chercher un défenseur, c’est bloquer de l’espace pour lui", a expliqué Christophe Galtier.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria ne devrait pas tergiverser cet hiver, la priorité consistera à remplacer Amine Harit, blessé, et peut-être aussi à compenser le départ annoncé du Brésilien Gerson. Le dossier est complexe mais les discussions ont repris de plus belle au point que l’optimisme est de retour dans la cité phocéenne. L’OM a d’ailleurs besoin de valider ce transfert rapidement pour avoir une marge de manœuvre financière supplémentaire dans l’optique de recruter en attaque, au moins un ou deux joueurs.

Le coach de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc n’a jamais fait mystère de ses intentions, l’ex-sélectionneur de l’équipe de France avait très tôt constaté l’expérience qui faisait défaut à certains joueurs dans un secteur clé comme celui de la défense. "On veut améliorer ce groupe, oui. Avec Bruno (Cheyrou, directeur de la cellule recrutement), on est unanimes sur les choix, sur les zones à renforcer et sur les postes." Conscient que la tâche qui incombe aux dirigeants lyonnais ne sera "pas facile", l’entraîneur a néanmoins ciblé un axial droit qu’il espère voir débarquer courant du mois de janvier.