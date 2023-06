Mercato: la petite phrase de Mbappé qui laisse un espoir au PSG ?

Dans un sujet diffusé ce dimanche par Téléfoot, Kylian Mbappé s'exprime brièvement sur son avenir au PSG. "Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain", dit-il.

La semaine aura été riche en turbulences pour Kylian Mbappé. Encore un peu plus que d’habitude, ses moindres faits et gestes ont été scrutés et épiés. Lui a répondu en conférence de presse, dans un premier temps, puis sur le terrain, en étant impliqué sur deux des trois buts inscrits par les Bleus face à Gibraltar (3-0), vendredi, même s’il a connu un déchet important dans le jeu.

Il sera à nouveau très attendu lundi contre la Grèce, pour la suite des qualifications à l’Euro 2024 et pour le dernier rendez-vous des vice-champions du monde avant les vacances. En coulisses, son futur est sur toutes les lèvres. Sous contrat avec le PSG jusqu'au terme de la saison prochaine, Mbappé a en théorie la possibilité d'activer une option pour une année supplémentaire, jusqu'au terme de la saison 2024-2025.

"Il y a beaucoup de choses qui se passent"

Mais il a fait savoir via un courrier qu'il ne lèverait pas cette option, exposant Paris au risque de le voir partir libre en juin 2024, sans récupérer d'indemnités de transfert. Dans un sujet diffusé ce dimanche par Téléfoot et qui semble avoir été tourné jeudi ou vendredi, Mbappé s'exprime sur cet avenir qui fait tant parler. "J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe", explique-t-il.

Puis à la question "Vous êtes-vous résolu à partir libre en 2024 ?", il ajoute : "Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain."

Comme expliqué par RMC Sport, Paris veut maintenant donner à Mbappé les moyens de se sentir bien dans le projet du club. Les profils pistés par le club sont tous compatibles avec ses attentes. Le principal intéressé n’hésite pas non plus à décrocher son téléphone pour échanger avec de potentielles futures recrues.