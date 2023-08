Mercato: la petite phrase de Xavi qui laisse planer le doute concernant un retour de Neymar au Barça

Toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027, Neymar est régulièrement cité comme proche d'une arrivée au FC Barcelone. En conférence de presse ce samedi, Xavi a répondu à une question concernant l'attaquant brésilien, précisant que "le mercato est ouvert jusqu'au 31 août".

Une réponse évasive. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du premier match du Barça en Liga face à Getafe (dimanche à 21h30), Xavi a été interrogé sur le mercato et les potentielles arrivées au club cet été. Parmi les noms évoqués, celui de Neymar, toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027 mais régulièrement cité du côté du FC Barcelone par la presse espagnole.

"Je ne peux rien dire de plus"

"Je ne peux pas m'avancer sur le mercato. Nous sommes concentrés sur le match de demain et sur la possibilité d'enregistrer des joueurs. Je ne peux pas donner de noms. Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août, je ne peux rien dire de plus", répond-il en deux temps, relancé par les journalistes présents.

Neymar est souvent cité du côté de l'Espagne comme une potentielle recrue du FC Barcelone durant ce mercato, le club catalan ayant réussi à inscrire la plupart de ses recrues après la vente de 29,5% de Barça Studio à deux entreprises vendredi.

Un départ possible de Neymar, pas gratuit

Vendredi soir, le capitaine du FC Barcelone Sergi Roberto a ouvert grand la porte à un retour du Brésilien en Catalogne dans un entretien pour le journal catalan Sport: "Je serais ravi qu'il revienne, c'est un ancien coéquipier mais aussi un ami avec qui on a vécu de très belles choses, confie le joueur. Quand il était là, j'ai vécu mes meilleures années au sein de l'équipe première du Barça, on a tout gagné."

Le club parisien aimerait se séparer de Neymar, en fin de contrat en 2027, et lui a fait comprendre au cours d'une entrevue avec Luis Enrique et Luis Campos comme révélé par RMC Sport. Mais à Paris, on explique qu’on ne fera pas partir le meneur de jeu sans indemnité. Surtout avec le dossier Kylian Mbappé à gérer. Le club français ne peut pas se permettre de perdre deux stars gratuitement, notamment au regard du fait play financier.