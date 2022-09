Mercato: la piste Naples pour Navas prend du plomb dans l'aile

Enclenchées depuis début août, les discussions entre Naples et le PSG au sujet de Keylor Navas n’avancent plus. Le directeur sportif du club italien a même quasi refermée la possibilité d'une signature du gardien costaricien au micro de DAZN.

Mais où va évoluer Keylor Navas cette saison? Relégué numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens au PSG derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est annoncé avec insistance du côté de Naples. Mais la piste napolitaine pourrait s’être considérablement refroidie ces dernières heures pour le Costaricien, le directeur sportif du club italien l’ayant quasi refermée au micro de DAZN.

"Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau (Alex Meret et Salvatore Sirigu), il reste un jour avant la fin du marché et nous resterons à 99% comme ça", a lâché Cristiano Giuntoli tard dans la soirée de mercredi.

La réflexion portait sur un prêt avec option d’achat

Le mercato estival ferme dans quelques heures en France comme en Italie, et les négociations semblent donc être au point mort entre le PSG et le Napoli. Celles-ci portaient ces derniers jours sur un prêt avec option d’achat pour le gardien de 35 ans.

Keylor Navas a passé 4 des 5 journées de Ligue 1 sur le banc parisien, l’ancien portier du Real Madrid n’ayant pas été convoqué pour la troisième contre le LOSC pour cause de douleurs lombaires. Sauf surprise de dernière minute dans cette ultime ligne droite toujours un peu folle, Navas devrait rester au moins six mois de plus dans la capitale.