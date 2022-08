PSG: ça chauffe pour Fabian Ruiz, Disasi en plan B... Paris sur tous les fronts

À quatre jours de la fin du mercato, le PSG est toujours très actif. Dans le sens des arrivées, un accord a été trouvé avec Naples pour Fabian Ruiz, qui devrait arriver dans les 24 heures. Du côté des départs, des négociations sont toujours en cours pour Keylor Navas. Axel Disasi est lui le plan B de la piste Milan Skriniar.

Ça chauffe pour Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain du Napoli a trouvé un accord avec le PSG. Un accord existe aussi entre le PSG et Naples autour d'une indemnité de 25 millions d'euros. Dimanche soir quelques details restaient à regler mais toutes les parties sont confiantes. Le joueur devrait arriver dans les 24 heures.

Depuis qu’il a entamé des démarches pour quitter son club, Fabien Ruiz s’entraîne en marge du groupe. Il n’a pas pris part au moindre match de son équipe, Luciano Spalletti ayant choisi de l’écarter. "Je parle à tous les joueurs. Il ne sera sûrement pas ravi, on s'est dit des choses. Tout dépend de la volonté des parties", déclarait le coach italien ce samedi, en conférence de presse.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Tout n'est pas encore réglé pour Navas

Dans le sens des départs, les négociations sont toujours en cours pour Keylor Navas à Naples. Il n'y a pas encore d'accord entre les deux clubs mais il existe une réflexion autour d'un prêt avec option d'achat. Sur le banc lors des deux premières journées, le Costaricien n’avait pas été convoqué pour la troisième pour cause de "douleur lombaire". Une absence qui avait interrogé, même s'il a effectué son retour dans le groupe pour la réception de Monaco.

La grosse performance d'Axel Disasi dimanche soir a elle sans doute fini de convaincre les dirigeants du PSG. En cas d'échec du dossier Skriniar (mal embarqué), les Parisiens vont tenter Axel Disasi, comme revélé par Prime Video. Les Monégasques ne sont pas vendeurs, à moins d'une offre folle. Après le match face au PSG, le défenseur de l'ASM est resté très évasif sur son avenir.

"Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j'étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu'il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas", a-t-il déclaré au micro de Prime Video après la rencontre. En zone mixte, Axel Disasi a également assuré que son clan "s'occupe de [lui] sur ce point là". "Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je vis le moment présent". Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASM, l'ancien rémois s'est rapidement intégré dans la défense monégasque depuis son arrivée lors de la saison 2020-2021.