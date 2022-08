Mercato: la piste Skriniar au PSG définitivement enterrée ?

Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan, a assuré ce vendredi que plus aucun départ n’était prévu au sein de l’effectif lombard. Il ferme ainsi la porte à un transfert du défenseur Milan Skriniar, ciblé par le Paris Saint-Germain.

Après Erik ten Hag qui s’accroche à Marcus Rashford, c’est au tour de Simone Inzaghi, le coach de l’Inter Milan, de fermer la porte à un départ de son défenseur central Milan Skriniar. Le Slovaque de 27 ans est ciblé par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines mais l’entraîneur italien ne s’imagine pas le perdre durant les dernières semaines du mercato.

"L’équipe est bouclée, a lancé Simone Inzaghi ce vendredi au sujet de la fin du mercato. Il nous manque juste un remplaçant pour Ranocchia, le club travaille dessus. Pour le reste, notre mercato est terminé, dans le sens des départs comme des arrivées."

L'Inter a déjà perdu de nombreux cadres cet été

Le club milanais a été particulièrement actif durant l’été, en recrutant Romelu Lukaku, arrivé en prêt, André Onana et Henrikh Mkhitaryan, en plus des jeunes Asllani et Bellanova. Mais surtout, l’Inter Milan a déjà perdu ces dernières semaines un paquet de joueurs expérimentés avec Alexis Sanchez, Ivan Perisic, Arturo Vidal, Andrea Ranocchia et Matias Vecino, tous partis libres.

Inzaghi n’envisage donc pas de perdre Milan Skriniar, au club depuis cinq ans, artisan du titre de champion d’Italie en 2021 et qui s’est imposé comme le patron du secteur défensif. Le Paris Saint-Germain risque de devoir explorer d’autres pistes au poste de défenseur central. Sauf si la direction intériste voit la situation d'une autre manière que son entraîneur...