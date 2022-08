Chelsea: Romelu Lukaku exprime ses frustrations sur sa saison mitigée avec les Blues

De retour à l'Inter Milan pour y disputer la saison 2022-2023, Romelu Lukaku veut mettre derrière lui le dernier exercice passé au sein de l'effectif de Chelsea. S'il est encore un joueur des Blues, puisqu'il est prêté à l'Inter, l'attaquant belge n'a pas hésité à revenir sur son année galère avec Chelsea et veut rappeler à tout le monde le grand buteur qu'il peut être.

Le 12 août 2021, Chelsea officialisait l'un des transferts de l'été en recrutant pour 113 millions d'euros Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan. Une saison, 15 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues et des embrouilles avec Thomas Tuchel plus tard, Lukaku est de retour à l'Inter où il a été prêté par Chelsea pour l'ensemble de la saison 2022-2023.

Presque un an jour pour jour après sa signature avec les Blues, l'attaquant belge a répondu aux questions de DAZN pour tenter d'expliquer ce qui n'a pas fonctionné la saison dernière du côté de Londres. "Beaucoup de choses se sont mal passées. Quand je suis parti (de l'Inter, ndlr), je voulais prendre ma revanche sur Chelsea", a ainsi expliqué Lukaku.

Arrivé en 2011 à Chelsea, à l'âge de 18 ans en provenance d'Anderlecht, Lukaku n'avait en effet jamais vraiment eu l'occasion de prouver sa valeur chez les Blues. Prêté à West Bromwich Albion puis à Everton, le Belge avait fini par signer définitivement chez les Toffees en 2014, avant de rejoindre Manchester United en 2017, puis l'Inter Milan en 2019.

"Tout le monde a oublié les choses que je suis capable de faire"

Son retour à Chelsea à l'été 2021, Lukaku l'a donc vécu comme l'opportunité de s'imposer enfin chez les Blues. "Je pensais que j'y serai un héros, mais ça n'a pas été le cas", a expliqué l'attaquant de 29 ans, qui n'a jamais trouvé grâce aux yeux de Tuchel. "Je crois qu'en un an, tout le monde a oublié les choses que je suis capable de faire sur un terrain."

Meilleur buteur de la saison 2020-2021 de Serie A avec 24 buts, Lukaku semble tenir Chelsea en grande partie responsable de cette mauvaise saison 2021-2022. Interrogé sur son parcours et les clubs qui l'ont forgé, l'attaquant belge n'a pas cité les Blues dans sa réponse: "L'Inter, Anderlecht et Everton m'ont donné l'opportunité de devenir le joueur que je suis." Simple oubli ou omission volontaire?

Toujours est-il que Lukaku semble aujourd'hui plus motivé que jamais. "La saison à Chelsea m'a donné de la motivation en plus pour faire encore mieux qu'avant. (...) C'est une sorte de colère que j'ai en moi. L'équipe l'a aussi, puisqu'elle n'a rien gagné l'an dernier, et tous ensemble, on espère fare mieux et remporter quelque chose", assure le nouvel attaquant de l'Inter.

Une deuxième saison en prêt à l'Inter?

Concernant son retour en Italie, Lukaku n'a pas eu "de doutes". "À l'Inter, j'étais un bon joueur, alors que la saison à Chelsea a été difficile. C'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir ici". Alors que Chelsea s'intéresserait à Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer son secteur offensif suite au départ de Timo Werner au RB Leipzig, l'avenir de Lukaku chez les Blues semble s'assombrir.

The Telegraph précise même que l'attaquant belge pourrait rester une deuxième saison de suite en prêt à l'Inter Milan si la saison 2022-2023 se déroule bien pour lui. Reste à savoir si Lukaku souhaitera continuer sa belle aventure chez les Nerazzurri ou tenter une nouvelle fois de s'imposer à Chelsea, le club qui le fait rêver depuis son plus jeune âge.