Manchester United: Ten Hag ferme la porte à double tour pour Rashford, ciblé par le PSG

Le PSG s'intéresse entre autres à Marcus Rashford pour renforcer son attaque. Présent en conférence de presse avant le match de ce samedi contre Brentford, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a réagi à cette rumeur.

"Je ne veux pas perdre Rashford", a assuré Erik ten Hag, le coach de Manchester United, ce vendredi devant la presse. Annoncé dans le viseur du PSG, et parmi les cibles de Luis Campos en attaque, Marcus Rashford ne devrait, a priori, pas bouger. C'est en tout cas la volonté de son entraîneur.

"Il est très important pour nous, et je suis très heureux avec lui, a commenté le Néerlandais. Je ne veux pas le perdre, il est dans nos plans et il va rester à Manchester United."

Voilà qui a le mérite d'être clair: Erik ten Hag compte sur Marcus Rashford et ne compte pas s'en séparer. L'attaquant mancunien est un gamin de Manchester et il représente le présent et l'avenir de United.

Une saison dernière compliquée

Marcus Rashford en pleine crise de confiance depuis la saison dernière, où il a été énormément critiqué. Plus titulaire indiscutable ces derniers mois, l'international anglais a inscrit cinq buts en 32 matchs toutes compétitions confondues. C'est tout simplement la pire saison de sa carrière d'un point de vue comptable. Lui qui était avant cela l'un des meilleurs joueurs de Premier League.

Sous les ordres d'Erik ten Hag, Marcus Rashford a retrouvé une place de choix dans l'effectif. Malgré une préparation contrastée, il était titulaire contre Brighton lors de la première journée de championnat, et devrait enchaîner ce samedi sur la pelouse de Brentford.