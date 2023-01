Mercato: la popularité d'Al-Nassr explose sur les réseaux sociaux grâce à Ronaldo

Dans les jours qui ont suivi la signature de Cristiano Ronaldo, le compte Instagram du club d'Al-Nassr est passé de 800.000 followers à plus de 6 millions.

En attendant qu’il endosse le maillot du club en faveur duquel il s’est engagé, Al-Nassr commence déjà à sentir l’effet Cristiano Ronaldo, qui se contente pour l’heure d’accroître la popularité de son club sur les réseaux sociaux.

Cela fonctionne à merveille puisque, en l’espace de seulement quelques jours, le compte Instagram du club saoudien est passé d'un peu plus de 800.000 followers, soit moins que Newcastle (1,3M) à 6,3 millions, soit près de deux fois plus que le Napoli (3,3M). Un incroyable engouement qui prouve que l’aura du joueur demeure intacte malgré une Coupe du monde qui s’est soldée par un échec retentissant avec le Portugal et un retour à Manchester United qui a mal tourné.

Avec Rudi Garcia

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec les Red Devils fin novembre, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, passé par le Real Madrid et la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a pris tout le monde à contrepied en paraphant un contrat de deux saisons et demie avec un salaire mirobolant à la clé. En Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo jouera sous les ordres de Rudi Garcia. L’ex-entraîneur de l’OL et de l’OM en France, de la Roma en Italie, occupe le poste d’entraîneur depuis l'été dernier.

"Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent", a déclaré Cristiano Ronaldo qui s’apprête à découvrir un cinquième championnat dans sa carrière de joueur professionnel. Il devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers dans le courant de la semaine. Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place du championnat saoudien. L'Arabie Saoudite espère que la présence du quintuple Ballon d'or va créer une émulation qui lui permettra de décrocher l'organisation de la Coupe du monde de football 2030.