Quand Cristiano Ronaldo réclamait le maillot de Jimmy Briand à l'Euro U17

Alors que Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr jusqu'en 2025, Jimmy Briand a partagé une anecdote savoureuse où il raconte le jour où le Portugais lui a demandé son maillot à la fin d'un match en U17.

Jimmy Briand n'oubliera jamais son premier match contre Cristiano Ronaldo. Quelques heures après l'officialisation de la signature du Portugais chez le club saoudien d'Al-Nassr, l'ancien Lyonnais a partagé une belle anecdote sur leur rencontre lors de l'Euro U17 en 2002, lorsque les Bleuets s'étaient imposés en phase de groupe face à CR7 et ses coéquipiers (2-0, buts de Christophe Mandanne et Seïd Khiter).

"On jouait en U16 lors du championnat d'Europe. On était l'un contre l'autre. À la fin du match à l'hôtel, il avait cherché ma chambre pour me demander mon maillot. C'est une photo assez sympa qui ne nous rajeuni pas", a confié l'ancien Lyonnais sur Prime Video. Ce match face à Ronaldo est d'ailleurs la seule victoire de Briand face au quintuple Ballon d'or, qui l'a battu trois fois en quatre confrontations avec le Real Madrid.

Ronaldo déchaîne les foules en Arabie Saoudite

Quelques heures après l'annonce de son arrivée, le club est entré dans une autre dimension. D'abord sur les réseaux sociaux, où le nombre d'abonnés a explosé, puis dans les tribunes, où les fans sont impatients de voir l'ancien attaquant de Manchester United étrenner sa nouvelle tunique.

Lors de la 11e journée de championnat face à Al-Khaleej Saihat, la foule a entonné le célèbre "siuuu" à la 7e minute de jeu afin de rendre hommage à leur nouveau joueur. Tous attendent désormais les grands débuts de CR7 avec Al-Nassr, qui pourrait jouer son premier match ce jeudi face à Al-Ta'ee (16 heures).