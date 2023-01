Al-Nassr: la blague de Rudi Garcia sur Messi avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Quelques heures avant l'officialisation du transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Rudi Garcia s'est montré taquin envers le Portugais en évoquant son grand rival, Lionel Messi.

Rudi Garcia et Al-Nassr ont connu une fin d'année 2022 idéale. Non seulement le club est leader du championnat saoudien, mais il a fait sensation ces dernières heures en officialisant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec à la clé des revenus estimés à 200 millions d'euros par an.

Le Portugais évoluera donc sous les ordres de Rudi Garcia, à la tête du club depuis le début de la saison. L'ancien entraîneur de l'OL et de l'OM était d'ailleurs tout sourire en conférence de presse, quelques heures avant l'officialisation de l'arrivée de CR7.

"J'ai essayé de faire venir Messi directement de Doha"

Interrogé sur l'arrivée du quintuple Ballon d'or, Rudi Garcia s'est montré taquin devant les journalistes. "J'ai essayé de faire venir Messi directement de Doha", a-t-il lâché avec un sourire. Victorieux d'Al-Khaleej Saihat samedi (1-0), Al-Nassr est leader du championnat après onze journées et une seule défaite.

Depuis son arrivée, Rudi Garcia s’appuie sur une colonne vertébrale forte, avec notamment un axe Ospina-Gonzalez-Luiz Gustavo-Talisca-Aboubakar, auquel devra s'intégrer Cristiano Ronaldo.

Dès son arrivée, l'ancien joueur de Manchester United a justifié son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite à 37 ans: "La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel. (…) Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr."